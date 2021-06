Javier Arranz, portavoz del comité de enfermedades infecciosas, emplazó ayer a los ciudadanos de las islas a ser más cautos y a observar más escrupulosamente las medidas de seguridad tras revelar que la incidencia acumulada a 14 días se había elevado hasta los 76,5 casos por cien mil habitantes (frente a los menos de 50 casos de hace una semana) de la mano del megabrote detectado entre grupos de jóvenes en viaje de fin de estudios por Mallorca así como de otros brotes notificados en Mallorca.

«Estamos en un momento de alta incidencia que puede ser el preludio de una mayor transmisión comunitaria en las islas», advirtió Arranz reclamando por tanto aumentar las medidas de seguridad para evitar contagiarse con un virus del que admitió que «aún no lo sabemos todo. ¿Qué pasaría ahora si todos los jóvenes que han pasado el contagio de forma leve o asintomática se quedaran estériles?», puso como ejemplo de que nadie, ni siquiera el colectivo que sobrelleva con menos problemas el contagio, puede declararse totalmente a salvo con la covid-19.

«Todavía no sabemos todo de este virus y por tanto hay que seguir protegiéndose para proteger al resto», emplazó el portavoz.

En el conjunto de las islas, detalló, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es ahora de 76,5 casos: 73,9 en Mallorca; 95,5 en Eivissa; 66,9 en Menorca, y 109,2 en Formentera.

Arranz descartó no obstante que este incremento en la incidencia acumulada se deba exclusivamente al megabrote de estudiantes contagiados en Mallorca durante un viaje de fin de estudios. «Tenemos otros brotes de jóvenes en otros puntos de Mallorca», advirtió sin dar más precisiones.

Pese al notorio crecimiento de casos de la mano de la mayor movilidad de personas por este archipiélago, el portavoz aseguró que «no podemos hablar de una situación (epidemiológica) descontrolada». Y de la misma manera que alertaba de un posible repunte de la transmisión comunitaria, aseguraba a continuación que no la hay en estos momentos.

En este sentido, afirmó que la incidencia puede bajar en Balears de forma rápida si los brotes se controlan bien. «Hemos de ser muy cautos con las recomendaciones y con el comportamiento que hemos de tener todos, especialmente los jóvenes para no ser infectados», subrayó.

Sobre este grupo de población, admitió que le preocupa que el aumento de incidencia se produzca entre los jóvenes, ya que «es más fácil» que haya más transmisión comunitaria con ellos. No obstante, insistió en que «los jóvenes no son los culpables» de esta situación, puesto que «son los que más desprotegidos están» al no estar vacunados y «los que más se mueven». «No es una cuestión de culpabilidad, es una cuestión de la realidad que tenemos», concluyó.

En otro orden de cosas, el portavoz reveló los últimos resultados de la secuenciación genómica que el laboratorio de Son Espases realiza semanalmente y detalló que los resultados han constatado el avance de la variante Delta (o India) que ya es la responsable del 28,6% de los contagios de esta comunidad, cuatro puntos más que la semana pasada. El 53% de los casos corresponden a la variante británica, aún la más predominante, concluyó.