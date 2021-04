El Govern sigue sin publicar los altos cargos vacunados del IB-Salut en el portal de Transparencia

Pasan los días y el Govern sigue sin publicar el estado de vacunación de los altos cargos del IB-Salut. La investigación de la Oficina Anticorrupción dirigida por Jaume Far llevó al gobierno autonómico a publicar el pasado miércoles el estado de vacunación de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del resto de consellers en el portal de Transparencia. Al día siguiente se publicó la información relativa a todos los directores generales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha colgado el estado de vacunación de los altos cargos del Servei de Salud (IB-Salut), pese a que fue debido a la vacunación el primer día de campaña de cinco cargos de este departamento lo que derivó toda la polémica y la investigación de Anticorrupción.

Mientras esta información sigue sin aparecer en el portal de Transparencia, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha defendido hoy que "el Govern ha facilitado todo lo que se le ha pedido" y ha querido poner en valor que se haya "dado un paso más" con la publicación de los actuales listados, para reivindicar el Govern como "un Govern transparente".

Sin embargo, la ausencia de esta información ha merecido las críticas tanto de PP como de Ciudadanos. El portavoz adjunto de los populares, Toni Costa, ha querido valorar "positivamente" los listados publicados, pero ha señalado, precisamente, que "en el listado que se ha hecho público, no figuran los cargos del IB-Salut", y ha anunciado que "si el Govern no los publica, los volveremos a reclamar”: "La vacunación está siendo lo más importante y desde luego las vacunas no sobran, por lo que la transparencia en relación a este proceso es obligatoria”, ha exigido.

En la misma línea, la líder de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp, ha calificado de “completamente insuficiente” el listado de altos cargos y personal eventual del Govern publicado el pasado viernes en el portal de Transparencia y ha insistido en que “sigue siendo necesaria la comisión de investigación que lleva meses solicitando mi formación” ya que “hay que poner el foco en el IB-Salut y en quién ha permitido que se vacunen saltándose la cola los cargos, los directivos del Servei de Salut y los gerentes de los hospitales públicos de Baleares”.

Sobre el mismo asunto, desde el PSOE, Silvia Cano ha pedido al PP "que se disculpe por sus falsas acusaciones insinuando que miembros del Govern se habían vacunado de manera irregular y ahora, con la publicación del listado, se han demostrado infundadas". "Es especialmente grave que el señor Company utilice métodos tan sucios", ha denunciado Cano, que ha retado a los populares a publicar el listado de altos cargos vacunados en las comunidades donde gobierna el PP.