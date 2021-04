Vicenç Vidal, senador autonómico de Més per Mallorca, ha presentado toda una batería de enmiendas a la Ley de Cambio Climático del Estado que, entre otras cosas, imposibilita a Balears a prohibir la venta de vehículos diésel a partir del año 2025. Las 60 enmiendas de Vidal se debatirán esta misma semana en la Cámara Alta y además de exigir que se permita prohibir los vehículos gran contaminantes, también reclama paralizar la ampliación del aeropuerto y que se tenga en cuenta la insularidad y el medio marino, que "son las grandes olvidadas en esta ley", ha asegurado Vidal.

El senador autonómico ha explicado hoy en el Parlament sus enmiendas, acompañado de su compañero de Més, Josep Ferrà, y de la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur. “Proponemos una ley que no se ponga objetivos tan bajos, como es el caso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30%, no el 23% que aplica el Gobierno, que se recoja el hecho insular por su mayor impacto en las islas y el medio marino, que es el gran olvidado de esta ley”. Explicó Vidal. El senador autonómico ha calificado de “vergonzoso” que no se permita prohibir los vehículos diésel a partir del 2022.

En las enmiendas de Vidal también se recoge que se paralicen las renovaciones de concesiones para prospecciones petrolíferas hasta el año 2042, que se dé autonomía al Govern de Balears para aplicar su ley y, que entre otras cosas, las islas puedan prohibir el diésel. Asimismo, pide en sus enmiendas que se cierren las centrales eléctricas contaminantes y se paralicen proyectos que van en contra de luchar contra el cambio climático como es la ampliación del aeropuerto.

Las enmiendas del senador Vidal han sido registradas hoy en la Cámara Alta, último día del periodo para presentarlas. Se debatirán el viernes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.