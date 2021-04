Pimem-Restauración ha exigido este lunes al Govern que aplique la normativa sanitaria a todas las empresas por igual al considerar una "discriminación" que los interiores de los restaurantes de los hoteles puedan permanecer abiertos, mientras el resto tenga que continuar su actividad solo en terrazas.

La presidenta de la patronal, Eugenia Cusí, ha criticado, en una rueda de prensa, que a los hoteles sí se les aplique lo establecido por el nivel 2 de alerta sanitaria, que contempla la apertura de bares hasta las 00.00 horas, con entre un 40 y un 70 por ciento de capacidad en interiores, en función del nivel de ventilación.

"Se están utilizando estas pautas en los interiores de los hoteles, pero no tiene ningún sentido que se discrimine al sector de la restauración cuando no hay ninguna justificación sanitaria", ha manifestado Cusí, quien también ha advertido que, "si el Ejecutivo no ejerce su función, la terminará ejerciendo la calle".

Además, ha acusado al Govern de dejar "tirado" al sector de la restauración y ha pedido que se elabore un protocolo "seguro" para abrir el interior de bares y restaurantes, así como incluir a los representantes del sector en la toma de decisiones que repercutan en estos negocios.

Por estos motivos, ha solicitado al Govern que permita a los bares y restaurantes abrir el interior de sus establecimientos y ha reclamado a todos los partidos que exijan al Ejecutivo "que cumpla con las normas establecidas".

En este sentido, el portavoz de Arema, Jaume Colombás, ha censurado que se haya "demonizado" al sector y ha exigido que, "por razones humanitarias", se proceda a la apertura del interior de bares y restaurantes, pues el "deseo" de la mayoría es "poder pagar los gastos fijos".

La presidenta de Pimem-Restauración ha asegurado que el sector está "destrozado" y ha puntualizado que, en Mallorca, estos negocios han perdido un 80 por ciento de la facturación y alrededor del 30 por ciento de los puestos de empleo. También ha destacado que un 40 por ciento de los negocios han tenido que cerrar desde que comenzó la pandemia.

Cusí también ha señalado que la situación del sector de la restauración también "contagia su operación testimonial" a otros negocios, como artesanos locales, lavanderías, imprentas, floristerías, empresas de uniformes, electricistas y proveedores, entre otros.

"Este destrozo no se está viendo por el dopaje que suponen medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las moratorias y por los créditos ICO", ha criticado Cusí. En esta misma línea, ha remarcado que, a pesar de la "ilusión" que supone la apertura de las terrazas, solo el 85 por ciento del sector de la restauración dispone de una.

Pimem-Restauración ha remarcado que el sector se siente "abandonado" por el Govern, que "a pesar de que dicen que saben el esfuerzo que hacen los restauradores, ellos no están haciendo nada para aportar algo de utilidad a estos negocios", ha sentenciado Cusí.

En relación a la manifestación convocada por el sector hostelero para este jueves, Colombás considera que es "la más peligrosa", porque "la gente está mucho más enfadada ahora que cuando se produjo la primera.

Según ha puntualizado Cusí, la isla cuenta con un bar por cada 91 habitantes, duplicando así el promedio nacional, que se sitúa en un establecimiento por cada 170 habitantes. También ha indicado que hay 1.000 establecimientos hoteleros por cada 9.600 negocios de restauración, lo que supone un bar por cada hotel.