Drets socials, igualtat, llibertats, fraternitat.



La II República ens va ensenyar que el progrés és el camí i que la democràcia és un tresor a protegir.



En el 90 aniversari de la seva proclamació: mirar enrere per no oblidar i mirar endavant per continuar avançant pic.twitter.com/eXSZ7M5JaQ