La investigación que ha abierto la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears, para dirimir si seis altos cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca se vacunaron contra la covid-19 de forma irregular el primer día que llegaron las vacunas a las islas, está encontrando sus primeras dificultades. El Govern, mediante un recurso de la Abogacía de la Comunidad, ha bloqueado el envío de la información querida por el director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, para iniciar las pesquisas.

El argumento del Ejecutivo autonómico es que Anticorrupción ha pedido el listado de 130.000 personas y ello puede poner en peligro la protección de datos. No obstante, el propio reglamento de Anticorrupción garantiza esta protección. El conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha apuntado que “no está justificado el que se tenga que facilitar un listado de 130.000 personas”. Negueruela ha negado que “el Govern esté intentando proteger o defender” a los presuntamente vacunados de forma irregular. No obstante, ha puesto a trabajar a la Abogacía de la Comunidad para poner trabas a la información requerida por Anticorrupción para investigar. El portavoz del Ejecutivo también ha apuntado que “el Govern no tiene ningún problema en facilitar la información que pide Anticorrupción”.

Jaume Far ha explicado hoy al respecto que “hemos aceptado en parte el recurso en base a una normativa europea sobre protección de datos, pero ello impedirá que podamos investigar de forma más profunda quien se ha saltado el protocolo de vacunación, especialmente gente que no tiene cargo público”. Anticorrupción pedirá el listado de los polémicos altos cargos inmunizados. El director de la Oficina Anticorrupción ha reconocido que sin la información que el Govern se niega e remitirles tendrán más dificultades para realizar la investigación.

La investigación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción se inició a instancias de una denuncia del PP. El objetivo era dilucidar si el 27 de diciembre, día que se inició la vacunación en Balears en la residencia Oms/Sant Miquel y solo podían vacunarse usuarios y personal de residencias de ancianos, lo hicieron seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca. Se inmunizaron con el argumento de que sobraban dosis la directora insular de Gent Gran del Consell, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de Salud, Angélica Miguélez; el entonces coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila; el gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey; la directora de Enfermería, Consu Méndez, y otra subdirectora, Noelia Martín.