Anticorrupción reclama a IB-Salut los listados de vacunación y cargos

La Oficina de Lucha contra la Corrupción ha iniciado las pesquisas para investigar la presunta vacunación irregular de seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca el primer día que aterrizaron las vacunas de Pfizer a Mallorca, el 27 de diciembre. Por ello ha reclamado toda una batería de documentación al Servei de Salut de Balears, empezando por todos los listados de vacunados que elaboraron en Salud desde el 26 de diciembre hasta el 3 de marzo, así como los cargos que estaban incluidos en los protocolos de vacunación. Esta investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular de Balears.

El objetivo del departamento que dirige Jaume Far es cotejar los listados con las personas que se vacunaron, ya que también ha reclamado para su investigación que le remitan los listados que tenían las enfermeras que acudieron a realizar las inmunizaciones.

De igual modo, en el requerimiento de información que ha remitido Jaume Far al IB-Salut también se incluye conocer las dosis sobrantes en cada una de las sesiones de vacunación, así como los códigos de las vacunas.

Durante todo este proceso de cotejar listados con vacunas, Anticorrupción admitió que se encontrará con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que se inmunizó en la residencia de sacerdotes jubilados de Sant Pere y Sant Bernat. Sobre este aspecto, Jaume Far indicó que el obispo de Mallorca no está dentro de su jurisdicción como Oficina Anticorrupción, pero sí que comprobarán si su vacunación entró dentro de los protocolos y si el prelado estaba incluido en los listados de vacunados que los responsables de la residencia de sacerdotes envió al IB-Salut.

El motivo por el cual se han solicitado los listados del día 26 de diciembre y hasta el 3 de marzo es para conocer qué personas estaban incluidos en los listados el día antes de iniciar el proceso de vacunación en la residencia de Oms-Sant Miquel el día 27 de diciembre. Asimismo, la solicitud de listados hasta el día tres de marzo es debido a que durante este tiempo el Govern todavía no exigía una declaración responsable a los directores de residencias de ancianos de que los nombres de sus listas estaban dentro del protocolo de vacunación.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca, la directora insular de Gent Gran del Consell, Sofía Alonso, se vacunó contra la covid el primer día de la campaña de vacunación en Mallorca. La política del PSOE recibió la primera dosis junto a la subdirectora de Atención a la Cronicidad de la conselleria de Salud, Angélica Miguélez, en la residencia de ancianos dels Oms. Fue el mismo día en que llegaron las 165 primeras dosis de Pfizer a Palma.

El coordinador de la campaña de vacunación en las islas y alto cargo del IB-Salut, Carlos Villafáfila, también se puso la vacuna esa jornada. No obstante, Villafáfila ya no está coordinando la vacunación. Hay que recordar que Més y Podemos exigieron su cese para no apoyar una comisión de investigación y el IB-Salut anunció que era sustituido alegando que «estaba enfermo». Asimismo, el pleno del Consell acordó instar al Consell a cesar a Alonso. Un cese que no se ha producido.

Company

El presidente y portavoz PP, Biel Company, preguntó ayer a la presidenta del Govern, durante el pleno del Parlament, si continua manteniendo que el 70% de la población estará inmunizada antes de junio y señaló que «la única realidad hoy en día es que Balears es la comunidad que tiene menos porcentaje de población vacunada de España, estamos a la cola en población vacunada entre los destinos turísticos del Mediterráneo, por detrás de Grecia y Turquía y que comunidades con una población similar a la nuestra, han recibido el doble de dosis que nosotros hasta hoy», reprochó Company a Armengol. «Y mientras, ustedes vendiendo titulares con su supuesta capacidad de vacunar. Empezaron asegurando que podían vacunar 80.000 personas cada semana, para pasar unos días después a decirnos 120.000 por semana. Eso sí, todo a través de la sanidad pública, de hecho ustedes votaron en este Parlamento en contra de emplear la sanidad privada para vacunar» recordó. Company.