Aseguran que Rusia estaría dispuesta a enviar 500.000 vacunas Sputnik a Baleares en dos semanas

Las indagaciones de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía que encabeza el doctor Miquel Munar apuntan a que Rusia podría enviar 500.000 dosis de su efectiva vacuna contra la covid-19, conocida como Sputnik V, en pocas semanas a Balears. Munar aseguró ayer a este periódico que «Rusia siente una simpatía especial hacia Mallorca y, además somos un territorio pequeño, por lo que el suministro estaría garantizado y se podría vacunar a gran parte de la población antes del verano». Hay que recordar que con las 177.000 vacunas administradas hasta el momento, la población inmunizada no llega al 4%.

El cónsul de Rusia en las islas, Sebastià Roig, reconoció ayer a este diario que «hemos pedido información, pero por el momento no es posible traer vacunas de Rusia debido a que antes la debe autorizar Bruselas». Roig, a la pregunta de si Rusia pondría pegas para suministrar a las islas aseveró: «No creo que haya problemas, pero insisto que no es una cuestión de Balears y pese a que las islas tienen las competencias en sanidad, estamos en alerta nacional y debe ser el Estado quien dé el beneplácito».

El cónsul honorario Roig es una persona con muy buenos contactos en Rusia e incluso ha sido recibido en varias ocasiones en el Kremlin por el propio presidente ruso, Vladímir Putin, en persona.

Rusia está poniendo mucho empeño en distribuir su vacuna fuera de sus fronteras, un antídoto que en la mayoría de ensayos clínicos realizados ha demostrado una eficacia de más del 90%, similar a la de Pfizer y superior a la de AstraZeneca y Moderna. Todo apunta a que el eterno enfrentamiento entre las diplomacias rusa y europea ha sido el principal impedimento para que la Sputnik todavía no se esté administrando en Europa.

En cualquier caso, la Agencia Europea del Medicamento anunció el pasado día 4 de abril la evaluación continua de la vacuna rusa Sputnik V, que desarrolla el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, en lo que supone el primer paso en el proceso de autorización y comercialización de este antídoto. La Sputnik cuesta unos 8,5 dólares, mucho más barata que la de Moderna que se acerca a los 20 dólares por cada dosis.

Sebastià Roig no quiso hablar de las gestiones realizadas, solo de pedir información en la embajada debido a que la «plataforma que representa el doctor Miquel Munar junto a gente de mucho peso en Mallorca me lo pidió, pero hay que esperar a que se autorice y que el Gobierno español inicie la compra».

Munar reconoce que Francina Armengol "no puede hacer más de lo que hace"

Munar quiso dejar claro que «yo no soy ningún contrabandista de vacunas ni me mueve otro incentivo que no sea el de que soy un médico que quiere evitar la muerte de muchas personas». Reconoció que la presidenta del Govern, Francina Armengol, «no puede hacer más de lo que hace, pero me parece de vergüenza la solidaridad entre comunidades cuando vemos que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, negocia la compra de dos millones de vacunas con las farmacéuticas», apostilló Munar.