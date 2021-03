La presidenta del Govern, Francina Armengol, saca pecho por la llegada de mil millones de euros del Gobierno para ayudas directas a empresas de Baleares. Armengol, que ha insistido en que se trata de un hecho “histórico” y que ha agradecido la “sensibilidad” del Gobierno por la crisis en las islas, no ha querido renunciar a atribuirse el mérito: “Los mil millones en ayudas no caen del cielo, viene de la negociación”, ha defendido.

Los más de 1.000 millones de euros de los 11.000 millones aprobados el viernes en ayudas por el Gobierno de Pedro Sánchsz en ayudas para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus han protagonizado hoy el cara a cara en el Parlament entre Armengol y los portavoces de PP y Ciudadanos.

“Quiero poner en valor la sensibilidad del Gobierno con Baleares”, ha señalado la presidenta del Govern, que ha reprendido las críticas del líder del PP, Biel Company, señalando que “los mil millones en ayudas no caen del cielo, vienen de la negociación”. “Hemos trabajado en la negociación y en el acuerdo y buscando recursos donde están”, ha destacado. “Cuando usted dice que nos vamos a Madrid a hacer fotos tendría que reconocer que del diálogo y la negociación hemos conseguido esos mil millones”, ha defendido Armengol. Por contra, ha agradecido la colaboración de Ciudadanos y de los agentes sociales.

“Ya hemos dicho que era una buena noticia, ya era hora que Sánchez nos tratara por una vez de justicia”, ha reconocido Biel Company, que no obstante ha lamentado que “si usted hubiera destinado ayudas tal vez no habrían cerrado 4.000 empresas que ahora no podrán acogerse a estas ayudas del Gobierno”. Company también le ha pedido más ayudas y medidas de reactivación: “Estas ayudas aguantarán vivo al paciente, pero no reactivarán economía”, ha avisado a Armengol.

“Gracias por reconocer el trabajo de Ciudadanos”, ha agradecido por su parte Patricia Guasp a Armengol, que ha dicho que aunque los mil millones son “una buena noticia, llegan seis meses tarde”. “Ahora nos preocupan plazos y cuantías. Deben ser ágiles. Queremos que lleguen cuanto antes y a quien lo necesita”, ha emplazado la líder de Cs a Armengol.

“Lo queremos hacer de la manera más ágil posible y que el dinero llegue lo antes posible”, ha respondido la presidenta del Govern, que ha recordado que la previsión es que el Gobierno transfiera estos fondos a Baleares en cuarenta días.