Las aerolíneas empiezan a aplicar el nuevo sistema para residentes

Desde ayer las aerolíneas están obligadas a no preguntar por la condición de residente con derecho a descuento hasta el final de la compra, y no al principio, como hasta ahora, circunstancia que se relacionaba con subidas de precio abusivas para los ciudadanos con derecho a bonificación. A fecha del 1 de marzo no todas las compañías han actualizado sus sistemas. Iberia, Iberia Express y Vueling sí se han adaptado a la nueva normativa, Air Europa lo hará «en breve».

Fue el exconseller Marc Pons quien hizo el anuncio a principios de año sobre el cambio normativo que pone en marcha la Administración Pública para brindar los precios de los billetes de avión con mayor transparencia y dando la oportunidad a los pasajeros con derecho al descuento de residente de no declararse como tales hasta finalizar la compra de sus billetes. La medida pretende que no se ofrezcan diferentes tarifas dependiendo de si el comprador tiene o no derecho a la bonificación. Entró en vigor a principios de año, con la nueva ley de Presupuestos Generales, pero se brindó un periodo de adaptación a las compañías que concluyó ayer.

Sin embargo, en un barrido entre las principales aerolíneas con rutas a la península y las islas, solo Iberia, Iberia Express y Vueling han adaptado sus sistemas de compra online. Las tres compañías del grupo IAG ofrecen al comprador identificarse como residente desde el inicio de la operación, como antes, esto porque entienden que sus clientes están acostumbrados a hacerlo de esta manera. Pero han incorporado más opciones, como un recordatorio para que añadas «tu condición de residente o familia numerosa» durante el proceso de compra. E incluso te permiten durante el mismo habilitar o deshabilitar la casilla de residente. «Hemos intentado ser más flexibles y transparente», señalan fuentes de Iberia Express.

Vueling ha incluido un texto informativo en el que se señala que no es necesario identificarse como residente al inicio y que se podrá hacer durante la reserva. «Nos parece que es la manera de transmitir total transparencia y dar la libertad al cliente de poder comprobar el precio en cualquier momento», se aclara, pues los compradores «ya estaban familiarizados» con el proceso anterior.

Dudas sobre quién sanciona

Air Europa no ha hecho la adaptación normativa y el residente está obligado a identificarse desde el inicio como tal. No obstante, la compañía está ultimando la adaptación de sus sistemas y procesos para ponerlo en activo «en breve», se asegura. Ryanair también tiene pendiente ajustarse a la norma.

El director general de Consumo, Félix Alonso, apunta que todavía no han comenzado a dar seguimiento a las aerolíneas al existir «dudas jurídicas» sobre si es competencia del Govern y podrán sancionarlas por su incumplimiento.

Iberia Express, como se ve en la imagen, ha incorporado la opción para que el cliente residente no se identifique como tal hasta el final de la compra. Air Europa y Ryanair lo tienen pendiente.