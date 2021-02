La Policía Nacional ha realizado hoy un importante despliegue de efectivos en el Parlament para contener una posible protesta de Resistencia Balear, el grupo que aglutina a los descontentos con las medidas del Govern en el sector de la restauración. La manifestación había sido convocada por redes sociales, en su canal de Telegram y de Mesenger, pedía un grupo máximo de 400 personas para ejercer su protesta contra el Govern ante la Cámara Balear.

Sin embargo, al final la acción reivindicativa no ha tenido el poder de convocatoria de otras ocasiones y solo ha aparecido por el Parlament el líder de Resistencia Balear, el restaurador Víctor Sánchez, que acompañado de otra persona ha dialogado durante unos minutos con los agentes de la Policía Nacional que estaban custodiando las puertas de la Cámara Autonómica.

"¿Estas harto de pedir permiso? Llamamiento grupo sorpresa. Diferentes días. Hora H, Día D". Con estas frases se convocaba a restauradores y simpatizantes de Resistencia Balear a protestar por las medidas restrictivas del cierre de la restauración. La convocatoria señalaba que de uno a tres días antes de las protestas se comunicaría el lugar y la hora y añadía: "Primera acción. Martes 23F, a las 11 horas, puerta del Parlament. Máximo 15 minutos".

Este anuncio de la protesta en redes sociales ha provocado que se movilizara a un nutrido grupo de agentes de la Policía Nacional que se colocaron en las dos puertas del Parlament, la de la calle Palay Reial y la de la calle Conqueridor, para repeler y controlar la presunta protesta ilegal de los restauradores que no ha llegado a celebrarse. Hay que tener en cuenta que la misma convocatoria apuntaba a que se podían llegar a concentrar 400 personas bajo lemas y consignas como: "Abrimos ya o no pagamos impuestos", "Dimisión, Juntos por nuestra voz". Sin embargo, La acción no ha tenido el poder de convocatoria de otras ocasiones y los convocantes han desistido de llevar a cabo.