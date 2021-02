La mayor parte de los bares y restaurantes de Mallorca no van a reabrir el próximo día 2 alegando que no tienen terraza o que las mesas que pueden instalar en su exterior son tan pocas que no les permite cubrir costes y conseguir una mínima rentabilidad, según coinciden en señalar los responsables de sus organizaciones empresariales. Por ello, vaticinan que no será hasta el momento en que se les permita recuperar la actividad dentro de sus locales cuando la mayoría vuelva a subir la barrera, algo que según los planes iniciales no sucederá al menos hasta el día 15 de marzo. Lo que el Govern ha dejado claro es que por el momento no tiene la intención de levantar el toque de queda para el conjunto de la población a las 22 horas, lo que supone que tampoco podrán servir cenas o copas en horario nocturno.

Tal y como adelantó ayer Diario de Mallorca, tras la reunión de la Mesa del Diálogo Social celebrada el pasado miércoles los agentes sociales apuntan que el acuerdo que se va a poder alcanzar con el Govern pasa por que el día 2 el sector de la restauración pueda reabrir, pero solo con la actividad en sus terrazas y en los servicios de comida para llevar, una apuesta que inicialmente es aceptada por los sindicatos UGT, CCOO y por la patronal PIMEM, aunque el presidente de esta última, Jordi Mora, no oculta que solo con la condición de que el 15 sí se autorice la actividad en el interior de estos establecimientos.

En este contexto, la presidenta de la asociación de restauración de PIMEM, Eugenia Cusí, y el vicepresidente de la de CAEB, José Luis Brusel, vaticinan que los negocios que reabran el día 2 serán una minoría, ya que mantener su actividad solo en el exterior les obliga a contar al menos con dos trabajadores, lo que no es rentable si solo se dispone de pocas mesas en la terraza.

Hacen una advertencia adicional: cada semana que pasa, crece el número de negocios que optan ya por el cierre definitivo, al no poder soportar más la falta de ingresos.

Aunque el Govern no va a presentar su propuesta definitiva de desescalada para restauración y gimnasios hasta la próxima semana, el secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, subraya que lo que ha quedado muy claro tras la reunión del miércoles es que el Govern no va a levantar por ahora el toque de queda a las 22 horas, y que existe un consenso mayoritario en el seno de la Mesa de Diálogo Social de que la restauración es un sector de alto riesgo de contagio, por lo que su reapertura el próximo día 2 debe de darse inicialmente solo en sus zonas donde ese peligro es menor, es decir, las terrazas, tesis compartida por su homólogo de UGT, Alejandro Texías, y que el presidente de PIMEM está dispuesto a asumir aunque con la condición antes señalada de que se pueda recuperar algo de actividad en el interior de estos establecimientos a partir del día 15.

Aunque en la reunión del pasado miércoles este tema no se tocó, los dos sindicatos y PIMEM coinciden en que por ahora no ha llegado el momento de que las grandes superficies y centros comerciales puedan abrir también durante los fines de semana y festivos, aunque sea con el aforo limitado, por lo que se da como seguro que el Ejecutivo balear va a mantener su actual situación, que les permite operar con cierta normalidad de lunes a viernes, más allá del día 2.

Es más, los responsables de estas tres organizaciones expresan ya su oposición a que, por el momento, el gran comercio pueda abrir los fines de semana, al considerar que no es conveniente acumular desescaladas de diferentes sectores en una misma fecha, y que ahora la prioridad está en la de la restauración.

Desde estas grandes empresas comerciales se reconoce su pesimismo ante la posibilidad de que en breve puedan ver suavizadas aún más las restricciones que todavía pesan sobre ellas, pese a que desde el Govern se insiste en que todavía no hay decisiones en firme sobre estos temas a la espera de presentar su propuesta la próxima semana.

Dos semanas de observación

El secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, señala que la estrategia fijada desde la Mesa del Diálogo Social es que tras cada medida que se tome para suavizar las restricciones en cualquier sector económico, se abra un periodo de 15 días para comprobar si genera un repunte en los contagios y poder rectificar. Por ello, explica que no se quieren eliminar restricciones en dos sectores diferentes al mismo tiempo, ya que en caso de una posterior subida de los contagios no se sabría en cuál se ha generado.