Los grupos de la oposición del Consell de Mallorca cargaron ayer con dureza contra la presidenta de la institución, la socialista Catalina Cladera. La acusaron de “esconder” la investigación de los abusos sexuales a menores tutelados, un escándalo que saltó a la palestra a finales del pasado año. Denunciaron que nueve meses después de conocerse los casos “no sabemos qué ha pasado y nadie ha asumido responsabilidades políticas”. En el segundo día de debate de política general del Consell, los partidos de la oposición tuvieron el protagonismo rebatiendo el discurso de la presidenta pronunciado el pasado miércoles.

La tormenta política se originó en el Consell cuando los grupos de oposición en bloque pidieron una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en la gestión de los menores tutelados. Sin embargo, el Pacto de Izquierdas se unió para tumbar dicha investigación y, a cambio, anunciaron una comisión de expertos para evaluar lo ocurrido y buscar mejoras en el sistema de menores.

Llorenç Galmés, portavoz del PP, aseguró sobre esta cuestión que “el ridículo en la gestión de los abusos sexuales a menores ha sido espantoso, presidenta”. “Nueve meses después de lo sucedido su comisión de expertos para esconder la investigación todavía no ha presentado ninguna conclusión. Queda mucho por esclarecer y explicar sobre el escándalo de los menores”, indicó el popular.

Xisca Mora, portavoz de El Pi, acusó al Pacto de “irresponsabilidad al no asumir la más mínima responsabilidad política y con una total falta de transparencia no aceptaron una comisión de investigación”. Beatriz Camiña (Cs) exigió “respuestas sobre lo ocurrido con los menores y que ustedes se han negado a investigarlo”. La portavoz naranja se preguntó durante su intervención: “¿Qué Tapan?” “¿Qué esconden?”.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Consell, Pedro Bestard, también arremetió contra el equipo de gobierno insular. Bestard acusó a la presidenta Cladera de “haber pasado de puntillas sobre unos casos muy graves ocurridos con los menores tutelados”.

Cladera tira de historia

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, tiró de historia para defenderse del aluvión de críticas de la oposición sobre la falta de soluciones y responsabilidades en el escándalo de la explotación sexual a menores. Cladera recordó que en las últimas décadas la mayoría de partidos que ahora están en la oposición “han gobernado y gestionado menores”. De hecho, el PP lo gestionó durante dos legislaturas y Unió Mallorquina, que algunos de sus integrantes están ahora en El Pi, fue el partido que asumió las competencias. Además, Podemos y Més también han tenido responsabilidades en el departamento de Menores del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Por ello, la presidenta del Consell apuntó en varias ocasiones que el foco no solo estaba en el Consell y pidió unidad de acción en favor de la gente de Mallorca.

Cladera defendió la creación de la comisión de expertos para que aporten soluciones e identifiquen los puntos frágiles del sistema de menores tutelados de Mallorca. Asimismo, la presidenta acusó a varios partidos de “poner palos en las ruedas” en esta comisión criticando a algunos de sus integrantes. Aseguró que la próxima semana se sabrán las conclusiones. Si bien es cierto que habrán pasado nueve meses desde que se destapó el primer caso de abusos de una menor tutelada.

Pandemia y residencias

La gestión en las residencias, al contrario de lo que aseguró el martes la presidenta Cladera defendiendo la baja cifra de contagios en las públicas, los grupos de la oposición creen que se ha fallado por el alto porcentaje de positivos que se han registrado en los geriátricos de Mallorca, especialmente en los privados. Xisca Mora calificó de “fracaso” la gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. “Ha habido un contagio masivo en varios centros geriátricos y el papel del Consell ha sido testimonial. Sin ningún tipo de liderazgo en una cuestión que tiene las competencias”, apuntó la regionalista.

El PP, El Pi y Ciudadanos criticaron también el apoyo de Cladera al decreto ley que quería impulsar Madrid para quedarse con los ahorros de los ayuntamientos. “No puede dejar tirados a los municipios de Mallorca cuando Pedro Sánchez les quiere robar su dinero”, aseveró Llorenç Galmés. En este apartado, Catalina Cladera admitió que la solución que ofrecía el Gobierno no era la mejor, pero es “la única que se ha puesto sobre la mesa en mucho tiempo y no he escuchado al PP querer derogar la Ley Montoro”. La presidenta también recordó que la cesión de los remanentes al Estado por parte de los ayuntamientos era “voluntaria”.

Desde Ciudadanos, Beatriz Camiña denunció que el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) “fomenta la turismofobia al demonizar el alquiler vacacional y aprobarse sin consenso”.

Guillem Balboa, portavoz de Més defendió la gestión del Pacto en la crisis de la pandemia, pero se desmarcó de sus socios del PSIB-PSOE en el apoyo a ceder los ahorros municipales a Madrid. Andreu Alcover (PSOE) incidió en que las políticas de izquierdas son “las únicas posibles para salir de esta crisis”.