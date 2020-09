“No, aquí no nos afecta. Creo que es solo hasta Calle Aragón”. Es la respuesta de Pilar, vecina de Arxiduc, consciente de las nuevas restricciones en Son Gotleu, Can Capes, Son Canals y La Soledat Nord, pero ajena a que su barrio ya ha dado el sorpasso en incidencia del coronavirus a estas barriadas. Otros vecinos de la zona ya lo han leído en la prensa y no acaban de entenderlo, defienden que las medidas se han cumplido y ahora temen acabar con más restricciones para controlar la pandemia, como ha ocurrido en Son Gotleu.

Poco más de dos horas antes de cerrar las entradas y salidas del área comprendida entre Aragón, Vía de Cintura, Calle Manacor y Reis Catòlics, después de haber sido todo el mes de agosto la zona de la isla con mayor incidencia del coronavirus, Salud informaba el viernes de la situación epidemiológica de los barrios a fecha de hoy. Para sorpresa, el centro de salud de Son Gotleu, del que depende el área confinada, dejaba de ser el que registraba mayor incidencia del virus. La zona dependiente del ambulatorio Arquitecte Bennàssar se colocaba como aquella con más positivos por habitantes.

Concretamente, 5,20 casos de covid por cada 1.000 habitantes durante las últimas dos semanas frente a los 5,02 de Son Gotleu. Y eso a pesar de que desde el último informe de epidemiología la incidencia en la zona ha bajado. El 28 de agosto, el dato era de 5,35 para este área sanitaria, mientras Son Gotleu alcanzaba los 7,35 casos por 1.000 habitantes y Escola Graduada los 6,36. Ahora, todos bajan. Quien menos, Arquitecte Bennàssar, ahora en cabeza.

Se trata de la zona que va desde la Calle 31 de Desembre hasta la calle Eusebi Estada y de Joan March, avenidas, hasta Henri Dunant, pasada la Plaza de Toros, y que comprende Arxiduc y las plazas conocidas como el Obelisco o Supositorio (Cardenal Reig) y del Capitol (Alexander Fleming).

“Lo he visto hoy, muy sorprendida, me ha extrañado muchísimo porque por aquí la gente está cumpliendo muy bien las medidas, me parece extraño”, comenta Vivian Bennàsser, vecina de la zona. “Basta que mires alrededor, aquí ves a todo el mundo con mascarilla, incluso en las terrazas de los bares”, comenta Aina Pérez. Y la estampa le da la razón: nadie sin mascarilla, distancias y colas a las puertas de algunos negocios para no superar el aforo permitido.

Una de esas personas cumplidoras, con mascarilla en una terraza junto a la Plaza de Toros, es Pilar. “Yo es que soy asmática y estoy muy asustada”, explica. Desconoce que la zona sea hoy la que presenta unos peores datos del virus, algo que también le sorprende: “Cada día voy hasta avenidas para ir a trabajar y por el camino no me encuentro a nadie sin mascarilla”.

¿Le preocupa que se puedan aplicar en el barrio las mismas restricciones que en Son Gotleu? “Lo vi ayer en el Informatiu Balear. Hombre, pues sí, preocupa, pero de lo que yo no tengo ganas es de ponerme mala”, se muestra más preocupada por la salud que por hipotéticas nuevas restricciones.

“En un mes, toda Palma cerrada”

“Yo hoy he venido de Marratxí y he dado la vuelta para no pasar por Aragón, que no sé si hay controles”, explica Vivian. “Preocupa”, admite esta vecina, mientras Aina Pérez apunta que estas nuevas restricciones ya le parecen “excesivo”.

“Ya verás, a partir del mes que viene, estará ya todo Palma cerrada”, augura Antonio Carreras, guardia civil retirado y vecino de la zona, desde una terraza en Calle Balmes. “A mí ya más que la pandemia, me preocupa la pobreza, porque si todo cierra, aquí no hay trabajo”, rechaza este vecino nuevas restricciones como en Son Gotleu.

Salud ya avisó que la incidencia no sería el único indicador que se tendría en cuenta a la hora de cerrar barrios o municipios y aplicarles nuevas restricciones. Según explicó la consellera Patricia Gómez el pasado martes, también se tiene en cuenta si hay transmisión comunitaria del virus, la habitabilidad de la zona o la densidad de población. Con la mayor incidencia, Arxiduc cumple hoy las medidas mientras ya mira de reojo a Son Gotleu.