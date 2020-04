Llega un nuevo cargamento de más de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a Baleares

Baleares ha recibido este domingo a mediodía un nuevo cargamento de más de 1,4 millones de mascarillas FFP2, que se han sumado al total de 87 toneladas de material que ya dispone esta comunidad autónoma.



Aquest migdia hem duit a les Illes un nou carregament amb 1.437.000 mascaretes FFP2, que se suma a les 87 tones de material que ja tenim per protegir els nostres professionals sanitaris i sociosanitaris. Gràcies al personal d'@aena i @AirEuropa per ajudar-nos a fer-ho possible pic.twitter.com/x5AcV7m44D