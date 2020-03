El Consell confina en instalaciones con riesgo de legionela a los sin techo

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha denunciado hoy que "el centro de acogida habilitado en el polideportivo de Sant Ferran para albergar a las personas sin techo en el confinamiento del Covid-19 tiene aviso por contagio de legionela". Los populares se basen en el informe de licitación de las obras previstas en la ruinosa red hidráulica y donde un estudio sanitario de la instalación alerta al Consell de este peligro de contagio por legionela debido a la "elevada corrisión de las tuberías". El informe es de octubre del pasado año y dicha reparación todavía no se está llevando a cabo. El Consell alberga en Sant Ferran a 50 personas sin techo para evitar contagios por el coronavirus.

Los populares vuelven a lamentar, de este modo, "el estado de dejadez en el que se han mantenido dichas instalaciones deportivas", lo que se traduce en que "la inoperancia del Pacte puede llegar a ser perjudicial para la salud pública".

"¿Resulta que han estado gobernando una legislatura entera con más dinero que nunca y no es hasta 2020 que licitan un contrato para arreglar las tuberías con el riesgo sanitario que supone?" se preguntan los populares que añaden que "por otro lado, lo que el Pacto que dirige Catalina Cladera en el Consell dice que se llevó a cabo en 2019 como el cambio de césped del campo de fútbol es incierto...Se está licitando el contrato para su arreglo, pero ni siquiera se está ejecutando nada en 2020. Se han pasado cuatro años poniendo parches en este polideportivo como demuestra la gran cantidad de RECs (facturas sin contrato) que se han tramitado este periodo de la legislatura pasada por comprar de sacos de picadís y material de fontanería para pequeños arreglos".