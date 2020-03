Ferran Morell: "Me he preparado para estar aquí encerrado tres meses"

Ferran Morell (Palma, "estoy bien conservado y prefiero que no se sepa mi edad") fue jefe de Neumología del Vall d'Hebron hasta 2014, es catedrático de la Autónoma de Barcelona y en 1990 diseñó el primer trasplante de pulmón con éxito, al que siguieron otros 1.150. En activo, pero confinado

P Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Tiene miedo?"

R Sí, por mi edad. Por debajo de 50 años no hay ninguna posibilidad, pero el coronavirus es muy peligroso para los mayores de sesenta, setenta, ochenta.

P ¿Por qué el virus se ensaña con las personas de edad?

R Los infecta en igual proporción, pero los mayores no salen bien. Supongo que nuestro sistema inmunitario envejece y es menos efectivo, igual que la piel o el cerebro.

P ¿Los jóvenes no han de preocuparse?

R Han de estar absolutamente tranquilos. Tienen muy buenas defensas y su mortalidad no alcanza el 0,05 por ciento.

P El pulmón es un órgano modesto.

R Si estamos un minuto sin respirar, nos morimos. Puede que la gente no se dé cuenta, pero es el más importante porque regula la entrada de oxígeno en el organismo.

P Usted cumple con el encierro.

R Y tanto. Desde hace diez días no he pisado la calle. Tengo la suerte de un pequeño jardín, donde puedo hacer gimnasia y correr. Estamos vaciando la nevera.

P ¿El enclaustramiento funciona?

R Muchísimo. El mejor tratamiento es no salir, sobre todo los mayores.

P ¿Cuánto tiempo va a durar este encierro?

R Me he preparado para estar encerrado aquí tres meses. Más vale que la sociedad se conciencie de ello, aunque no se pueda decir políticamente. Y me entretengo mucho. Me pongo al día en las lecturas, publico artículos.

P ¿Qué pensó cuando se hablaba de "otra gripe"?

R Al estallar la epidemia en China parecía muy lejana, y no todos los epidemiólogos la valoraron. Cuando llegó a Italia, deberían haberse tomado medidas más severas.

P Se habla de los "recuperados" como si no fueran a arrastrar secuelas.

R Los que se recuperen tras haber padecido el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda no quedan indemnes, sino que pueden tener una fibrosis que reduce su actividad pulmonar al cincuenta por ciento. Tal vez recuperen hasta el setenta, pero no mucho más. Y tampoco puedes fiarte de los pacientes leves, que son más del ochenta por ciento. Estuve hablando con un enfermo que estaba tranquilamente en su casa, y a la semana fue ingresado en la UCI.

P ¿Qué sabe el coronavirus que nosotros no sabemos?

R Siempre digo que no se tiene en cuenta que hace 2.500 millones de años solo había microbios en la Tierra. Procedemos de ellos, los invasores somos nosotros y vivimos de ellos, porque tenemos dos kilos de bacterias en las tripas. No es sorprendente que a veces digan "eh, que estoy aquí".

P Los de ochenta años han pagado esta sanidad, los de treinta no.

R Es bien cierto y hemos construido un sistema sanitario fantástico, por lo que es lógico que lo disfruten. Ahora, si hay que elegir quién ha de vivir entre el de ochenta y el de treinta, seguramente el segundo. Cuando llegue el momento de la escasez de respiradores, se discriminará por edad.

P ¿Qué sanidad tenemos en España?

R Muy buena, aunque siempre se podría mejorar, empezando por la actuación de los médicos. Cuando viajas por Inglaterra o Estados Unidos y comparas, te das cuenta de su calidad.

P Estamos en buenas manos.

R Las enfermeras son todas buenísimas, así como la inmensa mayoría de médicos. El médico español es más próximo al paciente, lo tocan y se hacen amigos, lo cual es extraordinario para el enfermo. El mejor ejemplo es mi mujer, médica de familia, alguna vez le digo "es que tú te lo llevarías a casa".

P El pulmón al que ha dedicado su vida iba a ser noticia por la pésima calidad del aire.

R La polución atmosférica está muy de moda, porque mata a miles de personas, al igual que ocurre con los accidentes de carretera y los laborales. Estas cifras han descendido ahora, pero hay que viajar y trabajar.

P Libró usted su última batalla contra los edredones y almohadas de plumas.

R Se sabía algo de que las plumas pueden dar neumonitis por hipersensibilidad, pero nosotros registramos 33 casos. Para no espantar a la gente, son seis de cada cien mil, el mismo peligro que tener un pájaro en casa.

P Lo vi simpatizando con el independentismo.

R No sé si has de ponerlo tan claro. El pueblo catalán es muy trabajador y está en vanguardia. El resto de España tendría que reconocerlo y no concentrarlo todo en Madrid, o más concretamente en el palco del Real Madrid.