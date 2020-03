El SPIB lamenta que la actuación de Florit no se considere delito

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) lamentó ayer la absolución del juez Miguel Florit. Pese a celebrar que se considere vulnerado el derecho al secreto profesional de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, el sindicato entiende que la absolución de Florit "establece un precedente inquietante para la profesión periodística y, sobre todo, para la sociedad democrática".

El SPIB resalta que el magistrado "no es precisamente un ciudadano de la calle ignorante de las leyes" y cuestiona que se le exculpe por no haber tenido intención de vulnerar la ley. "Reconocer que actuó con grave imprudencia para resolver después que esta conducta no supone una vulneración de la ley resulta descorazonador e inquietante", señaló el sindicato.

Por ello, el SPIB animó a Mestre y Pou y a las empresas y entidades que promovieron la acusación contra Florit a que recurran la sentencia ante el Tribunal Supremo.