Unos 800 estudiantes se manifiestan en Palma por el 8M

Con motivo del 8M, Alrededor de 800 estudiantes han hecho huelga y se han manifestado hoy por las calles de Palma para protestar contra el machismo y la desigualdad. Convocados por el Sindicat d'Estudiants y Lliures i Combatives los jóvenes (la mayoría eran chicas) han marchado desde la 'plaza del tubo' hasta Delegación de Gobierno para reivindicar su derecho a vivir tranquilas su tiempo de ocio sin miedo a ser atacadas y en general a tener los mismos derechos que los hombres.

Durante la marcha, que ha transcurrido sin incidencias, las chicas han gritado varias veces 'Sola, borracha, quiero llegar a casa', uno de los lemas utilizados por el Ministerio de Igualdad para promover su Ley de Libertad Sexual y que ha sido criticado por la derecha al considerar que lanzando estos mensajes el Gobierno fomenta el alcoholismo. Clásicos como 'Els carrers seràn sempre nostres' o 'No nos mires, únete' se han ido combinando con mensajes nacidos los últimos años como 'con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca'; 'estamos has ta el culo de tanto machirulo' o 'el patriarcado nos da patriarcadas'.

Chántal Barceló, del Sindicat d'Estudiants, ha explicado que además de salir a las calles por la igualdad la convocatoria de hoy quería lanzar un mensaje antirracismo y antifascismo. Asimismo, las estudiantes querían mostrar así su rechazo a medidas como el pin parental, que quieren evitar que se extienda de Murcia a otras partes del país: "Queremos que se prohíba".

En Delegación de Gobierno se ha leído el manifiesto en que han recordado que en lo que va de año 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y han lamentado que "las 'manadas' siguen creciendo" y las mujeres "siguen condenadas a la precariedad y la explotación" . Por eso "las calles se han llenado" en Palma y en otras 34 ciudades españolas, para expresar su "furia" al ver cómo "la derecha pone en el centro de sus ataques los derechos de las mujeres, los inmigrantes y los colectivos LGTB".

"Estos fachas nos atacan porque tienen miedo, porque saben que somos más, y que estamos luchando en las calles contra su sistema y no nos detendremos hasta derrocarlo", han proclamado. "Hoy mas que nunca el 8M es de lucha, protesta y revolución", han concluido.