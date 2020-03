Llorenç Galmés: "Armengol ordenó a Cladera que prohibiera la investigación sobre menores para no explicar su gestión"

Portavoz del PP en el Consell de Mallorca. Galmés (Santanyí, 1983) fue alcalde de su pueblo y ahora le ha tocado el papel de jefe de la oposición en el Consell. Analiza el rechazo del Pacto de Izquierdas a la comisión de investigación sobre la explotación sexual de menores tutelados. Recrimina el "oscurantismo y falta de transparencia"

P ¿Al final habrá comisión de investigación sobre la explotación sexual de menores?

R La mejor forma para saber qué ha pasado con los 16 casos de menores tutelados explotados sexualmente es una comisión de investigación. Por ello la hemos vuelto a pedir para que el Pacto de Izquierdas recapacite. Més, en boca de Noguera y Ensenyat, y el PSOE, por medio de Andreu Alcover, dijeron que la querían. Pero una llamada de Armengol desde la India lo paralizó todo y empezaron a crear cortinas de humo con otras extrañadas comisiones.

P ¿Qué motivos cree tiene la izquierda para rechazarla?

R Armengol prohibió a Cladera que se investigara. Lo hizo únicamente para no tener que comparecer y explicar lo que sucedió durante la legislatura en la que ella era presidenta del Consell. Esta es la única razón y Més ha claudicado ante el PSOE para evitar que Armengol tenga que dar explicaciones públicas. Ahora Més tiene una nueva oportunidad. El PSOE está intentando taparlo todo poniendo el ventilador en marcha.

P Según los informes, los casos de explotación sexual se remontan a 2009 y 2010. El PP gestionó menores entre 2011 y 2015.

R En el PP no tenemos inconveniente en dar todo tipo de explicaciones de la legislatura 2011-2015. Se debe investigar lo que ha sucedido desde el momento en que se transfirieron las competencias de menores en tiempos de UM y Maria Antònia Munar y hasta la actualidad. Una vez estudiado lo que ha ocurrido se podrán realizar propuestas en positivo. Lo que no sirve es querer esconderse, el oscurantismo y la falta de transparencia que está practicando la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ante una situación tan grave como es la explotación sexual de menores. Cladera lleva escondida desde el 24 de diciembre, cuando se conoció el primer caso. Se ha limitado a poner en el foco a su conseller Javier de Juan para quemarlo.

P ¿Están dispuestos a que comparezca la expresidenta María Salom y la consellera del IMAS del PP Catalina Cirer?

R Por supuesto. Nosotros no pondremos ninguna pega a que todas las personas que han tenido responsabilidades en menores, tanto en el Consell como en el Govern, comparezcan. No queremos esconder nada, a diferencia de lo que hace el Pacto. De todas formas, todos los informes de técnicos y educadores apuntan a que la situación más grave en el IMAS empieza en los últimos tres años. He preguntado a mis compañeros que gestionaron menores y no tenían constancia de hechos tan graves. Si hubiera habido casos en época del PP, la izquierda ya los habría sacado.

P No me negará que en la época de Salom y Bauzá hubo recortes en servicios sociales.

R Lo que ocurrió es que se tuvo que afrontar una situación de quiebra de la institución después del mandato de Francina Armengol. En esa época hubo una fiesta en el Consell y, por ejemplo, las entidades sociales del tercer sector llevaban un año sin cobrar. En la pasada legislatura la izquierda decía que aprobaba los presupuestos más sociales de la historia y luego quitó dinero de servicios sociales para pagar gasto corriente del Consell. Hablamos de muchos millones sociales que se fueron a pagar otras cosas.

P ¿Llevar el debate de los menores al Parlament y al Congreso no es intentar sacar rédito político de la explotación sexual?

R Los protocolos sobre menores tutelados son dictados por la conselleria de Asuntos Sociales de Fina Santiago. Por tanto, no es solo competencia del Consell, es una cuestión que depende de todas las instituciones.

P Les acusan de boicotear por beneficio político.

R Nunca hemos boicoteado nada y hemos hecho propuestas, como el incremento presupuestario en menores, incluso antes de saltar el escándalo. Son los socios del PSOE los que boicotean filtrando los acuerdos del equipo de gobierno, como el nombre del experto asturiano, porque Més y Podemos quieren que se investigue.

P ¿Tiene alguna solución para los retrasos en la ITV?

R La ITV es el gran ridículo de la presidenta Cladera. Salió en agosto y dijo que solucionaría el problema desbloqueando 13.000 citas. Estamos en marzo y hay una lista de espera de tres meses y los empresarios y ciudadanos están muy enfadados. Nosotros propusimos una estación móvil y acelerar la de Calvià, lo que reduciría mucho la lista de espera.



En corto



¿Company y Galmés volverán a ser candidatos del PP en 2023?

Estoy convencido de que Biel Company, cuando se convoque un nuevo congreso, volverá a ganar. Las reuniones que tenemos en las juntas locales me demuestran que es un líder fuerte y con las ideas claras para liderar este proyecto y que sea el próximo presidente del Govern. Yo, como siempre, estoy a disposición del partido.

¿La convención es una refundación del PP de Balears?

Para nada es una refundación. Lo que se pretende es reforzar nuestros ideales, nuestro mensaje, escuchar a la gente, incluso de fuera del partido, para afianzar posiciones de futuro y que la gente decepcionada con la izquierda encuentre una alternativa en el PP.

¿La crisis de El Pi les beneficia?

Lo que está sucediendo en El Pi deberán ser ellos los que lo valoren. En el PP somos un partido de arco amplio y estamos contentos de que todas aquellas personas y votantes que, en un momento dado se fueron a otro partido, puedan volver a confiar en nosotros.