"No se puede declarar la emergencia climática y ampliar el aeropuerto de Palma"

La plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma saldrá mañana a la calle para expresar el rechazo social a los planes de AENA. "No puede ser que se declare la emergencia climática y se quiera aumentar la actividad del aeropuerto", ha criticado esta mañana la entidad.

La plataforma ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa previa a la concentración de mañana que tendrá lugar a las 17 horas frente a la Delegación de Gobierno. "Nosotros no queremos ningún proyecto, salvo que sea fomentar el transporte público o mejorar la eficiencia energética", ha defendido su portavoz Gaspar Alomar. "El límite del aeropuerto está en 34 millones de pasajeros al año, a los que aún no hemos llegado y según AENA solo llegaremos en 2025. Ese debe ser el límite, no hay que crecer más", ha argumentado el portavoz de la entidad.

Alomar ha recordado que esta semana se ha cancelado la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, precisamente, por sus efectos medioambientales, "porque Reino Unido firmó los acuerdos de París, pero España también los firmó". Según la entidad, esta polémica debe servir para abrir "un debate más amplio" sobre el modelo económico en Baleares.