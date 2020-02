La Plataforma contra la ampliación critica que el Govern ceda a las presiones de Aena

Un día después de que la Comisión Balear de Medio Ambiente retirara de su orden del día el informe desfavorable a los planes de crecimiento de Aena en Son Sant Joan, la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto ha convocado su primera movilización ciudadana para el 1 de marzo, día de les Islas Baleares, frente a la Delegación del Gobierno. La agrupación se declara sorprendida por la reacción de la Comisión y que "haya accedido a las demandas" del gestor aeroportuario. Desconfía de la "rápida" reformulación que se va a hacer para "maquillar" de verde el proyecto.

En rueda de prensa, este viernes el portavoz de la Plataforma, Gaspar Alomar, ha lamentado que la Comisión de Medio Ambiente que preside el ecosoberanista Antoni Alorda haya cedido a las presiones de Aena después de haber redactado un informe "contundente" en el que se detallaba la insostenibilidad del proyecto.

"No creemos que una reformulación vaya a enmendarlo", critica Alomar y demanda "firmeza" al Govern ante unos planes de crecimiento que no tienen en cuenta la sinergia del resto de proyectos del gestor en Son Sant Joan, que no ponen límites al tráfico aéreo, multiplican por dos las viviendas afectadas por la contaminación acústica en el Pla de Sant Jordi y Can Pastilla y que no incluyen un estudio de la capacidad de carga del aeropuerto, además de que fomentan el uso del vehículo privado.

La Plataforma ha valorado las más de 1.300 alegaciones contra la ampliación presentadas en Enaire en una iniciativa que ha puesto en marcha para invitar a los ciudadanos a rechazar los planes de Aena. Para culminarla han organizado la primera movilización, que se celebrará a las 17 horas el 1 de marzo, fecha de la diada "un día idóneo para reclamar la gestión directa de puertos y aeropuertos". "Hay una responsabilidad política ineludible", ha destacado el portavoz de la agrupación porque los socialistas ya llevan un año y medio en el Gobierno central.

Se reclama firmeza contra la emergencia climática global como la mostrada por el Laboratorio Interdiscipinar de Cambio Climático de la Universitat que también ha rechazado la ampliación del aeropuerto por su impacto. Asimismo Alomar ha declarado que se debe llevar a cabo ya un replanteamiento del modelo económico de Baleares que muestra "síntomas de agotamiento" como se ve en la ralentización de la creación de puestos de trabajo, además de sus consecuencias en la alta presión humana de las islas y el encarecimiento del precio de la vivienda. "El turismo ya ha tocado techo".

Desde la Plataforma se ha manifestado que "la firmeza que exigimos al Govern la tendremos nosotros en la calle" el día de la movilización. Se pide que el Ejecutivo autonómico vaya ya a "tocar las puertas a Madrid" porque la ejecución de la ampliación del aeropuerto "ya está en marcha" con la demolición de edificios para iniciar el proyecto.