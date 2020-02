La ampliación del aeropuerto de Heathrow cae por el cambio climático

La justicia ya ha logrado parar una ampliación aeroportuaria en nombre del Acuerdo del Clima de París. El aeropuerto de Heathrow se queda sin su expansión. El Tribunal de Apelación de Inglaterra ha declarado que su ampliación es ilegal porque el Gobierno de Reino Unido no tuvo en cuenta el Acuerdo del Clima de París. Tras la lectura de la sentencia, el Gobierno ha aceptado la sentencia y ha anunciado que no apelará.

Con esta decisión, es probable que la expansión del aeropuerto londinense no pueda seguir adelante ya que el segundo tribunal más alto de Reino Unido ha señalado que el Ejecutivo no tuvo en cuenta sus compromisos bajo el Acuerdo de París. La decisión no tiene precedentes porque se trata de la primera sentencia que expone que el Acuerdo de París puede ser utilizado en los tribunales. Además, esta decisión podría afectar a otras expansiones en otros aeropuertos del Reino Unido, informó ayer Europa Press.

En España también se prevé ampliar los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma y construir un nuevo aeropuerto en Huelva. La sentencia abre la puerta a que el Acuerdo del Clima de París –de obligado cumplimiento para las partes firmantes y España es una de ellas–, pueda servir para impugnar estos proyectos.

Esta llamada de atención se produce en medio de la polémica ampliación de Son Sant Joan, que cuenta con gran rechazo social y llevó a los técnicos de la Comisión Balear de Medio Ambiente a rechazar por su impacto ambiental el proyecto de Aena. Finalmente dicho informe no se llevó a la Comisión ya que el gestor aeroportuario ha accedido a redimensionar sus planes. La próxima semana se reunirán con dicho fin técnicos de la institución balear y de Aena.

Respecto a Heathrow, la abogada internacional y participante en las negociaciones del clima de Naciones unidas Farhana Yamin celebró que el juicio "muestra que el espíritu y la letra del Acuerdo de París deben ser respetados y que los gobiernos, empresas e inversores deben ahora urgentemente reevaluar y reconciliar sus planes con el límite de temperatura de 1,5°C". "Cualquier otra cosa significará que no están salvaguardando el futuro de sus ciudadanos y de sus jóvenes. La decisión del Tribunal de Apelación allana el camino para que el Gobierno del Reino Unido muestre un verdadero liderazgo en la COP 26", dijo.

La jefa de Administración en Sarasin & Partners Asset Managers, Natasha Landell-Mills, afirmó que la decisión del Tribunal de Apelación "cambia el juego" ya que supone que los gobiernos ya no pueden hacer "caso omiso" de sus propios compromisos en el marco del Acuerdo de París a la hora de aprobar grandes proyectos de infraestructuras.



Implicaciones globales

Desde la Universidad de Leiden se declaró que aunque la sentencia se refiere a políticas nacionales del Gobierno del Reino Unido, sus implicaciones son globales. "Por primera vez, un tribunal ha confirmado que el objetivo de temperatura del Acuerdo de París de hacer esfuerzos para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados tiene efecto vinculante". Podría "inspirar litigios similares en otros países que han firmado el Acuerdo de París".

Por otro lado, también la ampliación del aeropuerto de Schipol de Ámsterdam se ve afectada por la decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos que ordenó al Gobierno reducir las emisiones en un 25% desde los niveles de 1990 para finales de 2020, lo que obliga a tomar medidas contra el cambio climático.