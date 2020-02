Agricultores se concentran mañana en Campos para defender el producto local

Las entidades agrarias y ganaderas Asaja Baleares, Unió de Pagesos de Mallorca y UPA-AIA Illes Balears se concentran este sábado en la entrada de Campos, a mediodía, para concienciar sobre la necesidad de consumir productos locales y hacer así posible la supervivencia del sector.

Estas organizaciones agrarias quieren manifestar las "graves dificultades" por las que "atraviesan" los agricultores y ganaderos de Baleares, y la "necesidad" de encontrar "soluciones inmediatas" que ayuden a reducir los costes de producción y "compensar" los efectos de la insularidad.

Durante la concentración de este sábado se pondrá como ejemplo la producción y comercialización de la leche, el déficit de este producto en el archipiélago y la necesidad de importarla desde la Península, lo que "va en contra de la sostenibilidad ambiental".

También se valorarán los costes de producción en Mallorca, que son "muy elevados" y que no son asumibles por los ganaderos ya que los precios de venta no suben.

Estas organizaciones piden "soluciones" para evitar una serie de "injusticias"; soluciones que pasan por la intervención de muchos agentes: los consumidores, con una mayor implicación en la compra de producto local; las administraciones, facilitando las iniciativas empresariales de los payeses y asegurando políticas que reduzcan los costes de producción y compensen los efectos de la insularidad; la industria de transformación no productora y la distribución para que no cobren todos los márgenes de la cadena de comercialización y los sectores de hostelería y restauración, con un mayor compromiso en la adquisición de productos locales.