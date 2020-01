Trabajadores Sociales Denuncian la falta de medios

El Consejo General de Trabajo Social urgió ayer a fortalecer y dotar de los medios necesarios los sistemas de protección de la infancia. "Muchas veces no se tienen medios, no se cumplen las ratios, hay incluso situaciones de violencia hacia los propios profesionales que están desamparados", lamentó Emiliana Vicente, presidenta del Consejo, que destacó que no puede atribuirse la responsabilidad a los trabajadores sociales que también sufren "maltrato institucional". Vicente abogó también por la actuación coordinada entre los distintos sistemas de protección así como por un "trabajo en red que haga especial hincapié en aquellas entidades que se dediquen a la protección de la infancia". Instó a a las administraciones públicas "a que muestren un compromiso firme de fortalecimiento de los recursos de proximidad".