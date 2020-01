De Juan: "No han fallado los protocolos" en los casos de prostitución de menores tuteladas

El presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, ha asegurado este miércoles que no han fallado los protocolos tras conocerse los casos de prostitución a menores bajo la tutela de la institución, y sostiene que por las medidas de detección ahora afloran más casos. Por su parte, la Delegación del Gobierno rechaza que haya una red, según han declarado tras la reunión de urgencia celebrada esta mañana con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la sede del Consell.

"No es una problemática exclusiva del IMAS, afecta también a familias normalizadas y en el resto de la sociedad, dice De Juan.

El presidente del IMAS ha insistido en que los menores viven en centros en régimen abierto, porque tienen que tener una vida normalizada, y no se les puede privar de libertad por ley. Ocurre como con los hijos, que "en todo momento no sabemos dónde están", dice sobre las situaciones de fuga de los adolescentes tutelados en los centros, y van "sin un guardaespaldas detrás". "No lo llamamos fugas", añade.



El IMAS dejará de informar sobre estos casos

De Juan ha insisitido en la excelente relación de trabajo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que ha permitido "incidir" en varios casos de abusos sexuales a menores. Tras la reunión de este miércoles se extremará la colaboración entre las instituciones implicadas y se mejorarán los protocolos, "sobre todo para articular mayores recursos para acabar con esta lacra".

El presidente del IMAS ha anunciado que se creará una comisión para dar cobijo a más organismos e instituciones que brindan protección a los menores, entre ellas los ayuntamientos.

"No hay que poner el foco sobre los menores, no podemos victimizarlos", dice De Juan. Por ello llama a la responsablidad de la sociedad y los medios de comunicación para que "el foco se ponga sobre las personas que se dedican a abusar sobre los menores". El responsable del IMAS ha declarado que "por la confidencialidad a la que nos debemos y sobre todo para poder trabajar" ya no se brindará más información sobre estos casos.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Julia Vázquez, ha comentado que los dieciséis casos de abusos sexuales a menores ya están siendo investigados y "no podemos dar más información". Agrega que diez casos se detectaron por los indicadores de abusos del IMAS, que informa a la Guardia Civil y la Policía Nacional y después pasan a la Fiscalía de Menores.



Tres detenidos en diciembre de 2019

Vázquez ha rechazado facilitar información sobre si se ha procedido a clausurar los pisos en los que se está abusando de los menores tutelados por el IMAS. "Está bajo secreto". Descarta que se haya detectado una red, "son distintos casos", afirma.

En este sentido, Vázquez se ha referido a las tres personas detenidas el pasado dicembre que se dedicaban a la explotación de ocho menores. Y también a otro caso de diciembre de 2017, cuando el IMAS "informó inmediatamente" de la situación. La información sobre los dieciséis casos ahora hecha pública "ya habían sido investigadas", asegura la representante del Gobierno central.

También la consellera insular de Presidencia, Teresa Suárez, ha insisitido en que con los abusos sexules a menores se ha de trabajar "de manera discreta".

Por otro lado, el presidente del IMAS se ha reunido esta mañana con los portavoces de los partidos en el Consell, quienes reclaman un pleno extraordinario para abordar la situación y acusan a la institución de haber fallado en la protección de los menores.