El IMAS admite que hay "redes organizadas de captación" para prostituir a menores

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), organismo dependiente del Consell de Mallorca, reconoce que existen una "red organizada de captación de chicos vulnerables" para ser explotados sexualmente. Son palabras de Javier de Juan, presidente del IMAS y conseller insular de Servicios Sociales. De Juan asegura que se trabaja intensamente para "hacer frente a esta lacra", pero también ha admitido que desde que se creo la Unidad de Abusos Sexuales Infantiles en el año 2010 se tiene constancia de casos de explotación sexual.

El presidente del IMAS ha explicado que los centros tutelados que acogen a estos menores aplican un régimen familiar: "Son chicos que no han cometido ningún delito y no se les puede privar de libertad", aseguró De Juan. Asimismo, recordó que este tipo de casos no solo se suceden en los centros tutelados de la administración, "también se producen en familias normalizas". El IMAS hablaba ayer de 16 casos de explotación sexual infantil, sin embargo hoy ya se refieren a "redes de captación organizada".

Hoy está prevista una reunión al mas alto nivel entre Govern, Consell y Delegación de Gobierno para tratar este asunto. Javier de Juan ha apuntado que, tras la violación mútiple de la niña de Corea el día de Nochebuena, se ha adelantado el encuentro previsto para la semana que viene: "Tenemos una estrecha colaboración con la Policía y Guardia Civil y fruto de esta colaboración se han podido detener a delincuentes y asbusadores. Las administraciones públicas debemos reformar la lucha contra esta lacra y si hace falta poner más medios y más recursos", ha aseverado el presidente del IMAS. Javier de Juan quiso dejar claro que en todo momento se han activado los protocolos necesarios e imprescindibles cuando han detectado un caso de explotación sexual infantil.