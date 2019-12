Cladera reclamará los 10 millones de euros que el Govern debe al Consell

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha asegurado hoy que el Conselle reclamará hasta el último céntimo de la deuda histórica del Govern con el Consell, que asciende a 89 millones y este año corresponde abonar 10 millones de euros. Lo que ocurre es que la conselleria de Hacienda no ha presupuestada la anualidad correspondiente a este año y el portavoz del PP, Llorenç Galmés, ha acusado a Cladera de haber renunciado a este dinero "en favor de Francina Armengol".

Cladera ha explicado que quien consiguió reconocer esta deuda histórica fue en la pasada legislatura que se firmó un protocolo mediante el cual se abonaba con anualidades. "Es cierto que los 10 millones de este año no se han presupuestado, pero ello no quiere decir que el Govern no los quiera pagar, de hecho la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ha reconocido esta deuda. Existe la posibilidad de que se abonen incluso durante este año en función de los ingresos al Govern". De todas formas, la presidenta ha añadido que "seguiremos reclamando el dinero que deben al Consell".

Por otra parte, el Consell ha aprobado hoy alrededor de unos tres millones de euros de facturas sin contrato, los llamados reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC). Este sistema cambia para agilizar la gestión: "No puede ser que por la compra por valor de un euro se deba abrir un expediente con una fiscalización previa, no hay administración que lo aguante", ha apuntado Catalina Cladera.

La presidenta del Consell ha negado que se elimine transparencia y ha asegurado que es perfectamente legal y mucho más ágil. El PP ha reclamado, mediante una moción, que la oposición tenga medidas de control de los gastos que ahora los abonará el consejo ejecutivo y no será necesario que pasen por pleno. El Pacto ha rechazado la moción argumentado que ya cuentan con mecanismos de control.

Por otra parte, El Pi ha presentado una moción donde se reclama la modificación del sistema de financiación autonómica. En este sentido, la presidenta ha asegurado que "cuando se forme un Gobierno en España es una de las primeras cuestiones que se va a abordar y con total seguridad ello beneficiará al Consell", ha concluido Catalina Cladera.