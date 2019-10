Company recupera su oferta de "un gran pacto" sobre turismo

El líder del PP balear, Biel Company, recuperó ayer su oferta de "un gran pacto" sobre turismo a la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de la caída hace una semana de Thomas Cook. "Otra vez más le ofrecemos un gran pacto sobre turismo como ya le ofrecí en la investidura", recordó el presidente del PP.

El líder popular recupero esta oferta ayer antes de preguntarle hoy a la presidenta del Govern por cuál es su modelo turístico en pleno contexto de la quiebra de Thomas Cook y el mismo día que se debatirá en el pleno una iniciativa para que el Parlament se posicione a favor del turismo de cruceros.

"Es importante definir el modelo turístico", reclamó Company, señalando que como "fuente de riqueza" debe ser abordada "al margen de postulados partidistas". Sobre su moción sobre cruceros, el popular apuntó que "nos pronunciaremos a favor de este tipo de turismo que genera 10.000 puestos de trabajo, millones de euros para la economía de Balears y, según los comerciantes, hasta el 70 por ciento de la caja de algunos comercios", detalló.

Desde El Pi, su portavoz, Jaume Font, informó del registro de una interpelación urgente al conseller de Turismo, Iago Negueruela, "no sólo por la situación de la semana pasada provocada por Thomas Cook" sino para saber "cuáles son los marcos en los que actuará el Govern". "Aquí no se trata de salir a decir que se quite la ecotasa, o bajar las tasar aeroportuarias, sino en acciones concretas que se pueden hacer. Queremos un debate serio", reclamó Jaume Font.



"Regular" los cruceros

Desde el PSOE, su portavoz, Silvia Cano, anunció que no apoyaría la iniciativa de los populares y explicó que la postura de los socialistas es "regular, que no significa prohibir, y ordenar la actividad de los cruceros". "Defendemos lo que pone en los Acords de Bellver: la actividad de los cruceros debe regularse en colaboración con el sector", insistió, apuntando que deberá regularse a través de una ley, que, no obstante, apuntó que "debe ser más amplia".

"Si fuera por el PP no habría ningún límite al turismo", anunció también el voto en contra a la iniciativa, la portavoz adjunta de Podemos, Esperança Sans. "Lo que hemos visto con la quiebra de Thomas Cook es que hay que diversificar el modelo", sostuvo.