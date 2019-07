Pericay confiesa que no se sintió "arropado" por Ciudadanos en las primarias

El fundador y ya exmiembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Xavier Pericay, reclama mayor "flexibilidad y participación" en la toma de decisiones de la cúpula de su partido, tras anunciar el pasado sábado su salida de la Ejecutiva de la formación encabezada por Albert Rivera. El exportavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos en Balears admitió ayer, en una entrevista en RNE recogida por agencias que las decisiones dentro de la formación se podrían "gestionar de otro modo y hacerlas mucho más participativas".

Sobre el cariz presidencialista de Ciudadanos, Pericay admitió que la formación nació "en torno a la figura de Albert Rivera", pero también explicó que a medida que un partido va creciendo e implantándose en la política nacional, surgen más figuras que "tendrán cosas que decir y que tendrán una presencia pública", aunque, "no del nivel de Albert".



"Antes que fuera a peor"



El exdirigente naranja declaró que su abandono de la Ejecutiva viene motivado por no sentirse "arropado" por el partido, tras "una serie de circunstancias que arrancan en las primarias de Balears", el pasado marzo.""Durante este tiempo han ocurrido cosas en el partido que no me han gustado y al final me ha parecido que era mejor dejar las cosas así, antes de que fueran a peor", añadió.

Su salida de la cúpula de Ciudadanos llega justo después de las anunciadas también por Toni Roldán y Javier Nart.