Obligados a repetir las oposiciones de profesor por irregularidades en las pruebas

La sorpresa vino el pasado martes, día que salían las notas, cuando "nos avisaron en el portal web de que teníamos que repetir las prácticas por presuntas irregularidades". Los afectados añaden que es una situación "extraña", ya que de todo el conjunto de oposiciones que ha habido estas semanas "nosotros somos los únicos afectados por esto".

Además, explican que el tribunal no ha dado ninguna explicación, aunque desde la Conselleria apuntan que las pruebas no se han desarrollado en las condiciones adecuadas. Aun así, los examinados señalan que sí que hubo algún fallo, "yo en una prueba necesitaba brandy, que en ese momento no había, por lo que tuvimos que ir a por otro y el tiempo seguía descontando".

A pesar de todo, los afectados afirman que ninguno de estos fallos impedía hacer las pruebas con normalidad. Por ahora, lo único "que tenemos claro" es que, tal y como se les ha notificado, mañana tendrán que estar en el centro de Juníper Serra para la repetición de las pruebas "sin una explicación clara y concisa de los motivos".