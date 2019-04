Salud vacunará a 89.000 adolescentes de meningitis bacteriana antes de 2021

Salud Pública ampliará la protección de los menores y adolescentes de esta comunidad contra la meningitis bacteriana, la más rara aunque también la más peligrosa y letal. Tal y como se ha decidido a nivel estatal, con el horizonte de finales de 2020 se ha instado a todas las CC AA a preservar con una vacuna tetravalente a todos los niños/as que hayan cumplido los 12 años, entre 11.500 y 12.000 jóvenes por ejercicio, calculó Maria Ramos, directora general de Salud Pública.

Hoy, 24 de abril, se celebra el día mundial contra la meningitis, una enfermedad bacteriana rara –unos mil casos al año en todo el país, 8 en Balears en 2018– que se ceba entre los menores de 5 años y los jóvenes de entre 15 y 24 años con un 20% de desenlaces fatales.

De la misma manera, se ha emplazado a todas las regiones del país a "rescatar a todas las cohortes" (vacunar) de nacidos entre los años 2001 y 2008 antes de concluya 2021. Ramos, que se mostró confiada en cumplir con ambos plazos, calculó que la suma total de adolescentes a los que se rescatará en las islas ascenderá a unos 89.000 adolescentes. Asimismo lanzó un mensaje de tranquilidad subrayando que no hay ninguna emergencia sanitaria, que no hay que ir corriendo a vacunarse.

La mejor protección



"Simplemente se trata de vacunar a la población adolescente porque está comprobado que es la mejor manera de proteger a toda la población en general contra esta infección bacteriana. Nosotros pensamos así, con visión de Salud Pública", recalcó Maria Ramos.

Tal y como explica el virólogo Jordi Reina en el destacado de esta información, los adolescentes son el "reservorio natural" del meningococo y sus principales agentes ya que están en una edad en la que "empiezan a beber, a compartir vasos, a fumar y a besarse", lo que les convertiría en los principales trasmisores de una bacteria que se contagia por vías respiratorias.

"En la comisión de Salud Pública (el cónclave que reúne a todos los responsables de estos departamentos del conjunto del país) hemos decidido incluir en el calendario oficial la vacuna tetravalente contra la meningitis para todos los niños/as de 12 años. Esta vacuna preserva contra cuatro tipos de meningococos, el A, C , W e Y. Estos dos últimos están circulando con más prevalencia en países de nuestro entorno pero están afectando a personas mayores de 65 años, no a menores", volvió a tranquilizar la directora general a los progenitores.

De la misma manera, Balears ha decidido no inocular esta vacuna tetravalente a los bebés de 12 meses porque ya están preservados contra la subespecie C desde los 4 meses con un recuerdo a esa edad. Lo que sí se evitará desde que se generalice la tetravalente es otra dosis de la meningitis C a los 12 años.

Sobre la vacunación de los niños de 12 años con este fármaco, Ramos señaló que "vamos a intentar empezar este año. Cuando se decidió ya estaban los presupuestos y tendremos que sacar el dinero de otra partida. Además, hay que organizar la vacunación con Primaria y con Educación. Si no llegamos este año, comenzaremos el siguiente", señaló recordando que el plazo establecido es empezar antes de finales de 2020.