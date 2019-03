Políticos con experiencia y aspirantes neofitos encabezan las listas al Senado en Baleares

Hombres y mujeres veteranas en la política se mezclan con aspirantes neofitos en la cosa pública en las listas del Senado de Baleares de los principales partidos que compiten en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

El Partido Popular, tras una sonora crisis, ha optado por presentar a María Salom, exdelegada del Gobierno en Baleares y mujer que lleva varias décadas en la política, como primera en las listas para la Cámara Alta. Salom llegó a ser proclamada públicamente como la número uno al Congreso, pero las reticencias de la cúpula insular del partido hicieron que ese puesto fuera ocupado por Marga Prohens.

Otro político con años de rodaje, Cosme Bonet, conseller de Economía y Hacienda en el Consell de Mallorca, figura como primer candidato del PSOE-PSIB al Senado. Bonet es también el coordinador del partido para las no menos importantes elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Podemos, Més, Esquerra Unida de Balears y Esquerra Republicana de Mallorca, han signado un acuerdo para acudir juntos al Senado. Los cabezas de lista son Rosa Cursach (Més), que es la directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona) y Pep Malagrava (Podemos), que es jefe de gabinete de Presidencia en el Consell de Mallorca.

Ciudadanos ha optado por apostar por un político con experiencia en el ámbito local y colocará al concejal de Palma Pedro Ribas, como número uno a la Cámara Alta.

Proposta per les Illes-Pi ha incluido en sus listas a dos personas poco conocidas en la política: Rafel Ballester, biólogo del Consell, y la profesora Joana Xamena.

Fuentes de Vox han señalado que todavía no están definidas las listas para el Senado.