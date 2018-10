Rodríguez denuncia que el juez Castro no tenía competencia para investigarle

El juicio del caso Over se ha iniciado esta mañana con la presentación de cuestiones previas que deberán resolverse antes de que declaren los acusados. El abogado de José María Rodríguez ha denunciado ques y solicita que se anule todo el procedimiento, por el que la fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión.

El letrado José Manuel Madroñero ha denunciado la actuación del juez Castro, al entender que no respetó la condición de aforado de su cliente cuando se inició la investigación contra él. Ha calificado de "actuación maliciosa" la actitud del juez instructor al no haberse inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia. También ha denunciado el abogado que en la causa no se ha incluido parte de la declaración que realizó el empresario Daniel Mercado, propietario de la empresa Over, cuando fue interrogado por la Guardia Civil en Madrid, en la que confesó que parte del trabajo que realizó para el PP de Baleares al organizar la compaña electoral las cobró en dinero opaco.

Por su parte, la abogada del PP también ha denunciado graves errores en la instrucción y ha solicitado la nulidad de actuaciones.

La fiscalía Anticorrupción se opone a ambas cuestiones previas y solicita que continúe el juicio.