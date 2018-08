Condenan a Alfonso Cortina a retirar una valla entre su finca y la vecina en Formentor

La Audiencia de Palma ha condenado al empresarioy a su esposa a retirar una valla de separación instalada en julio de 2015 en su finca de Formentor y a reintegrar a losla posesión del tramo de terreno que ocupa, sobre el que existe una disputa entre ellos.

La sección tercera del tribunal provincial ha desestimado el recurso del empresario contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Inca que le condenó junto a su mujer a reintegrar al demandante "en la posesión del tramo de terreno" afectado, que es el que discurre en dirección hacia su finca desde el portell del camino, en línea recta hacia el mar, y la ha confirmado.

El Juzgado los condenó además a retirar la valla que instalaron en su finca del norte de Mallorca en julio de 2015 y a abstenerse en el futuro de "realizar actos que perturben la indicada posesión".

El empresario recurrió alegando que la acción habría caducado porque el plazo legal para demandar es de un año y la demandante sabía que los demandados disponían de esa franja de terreno desde 2008. También alegó que ese tramo de terreno no pertenece a la demandante y que la instalación de la verja de separación es un acto legítimo de cerramiento de una parcela por parte de su dueño.

El conflicto entre los vecinos comenzó con la adquisición de la propiedad en 2004 y un error en la medición de la parcela para el proyecto de construir una vivienda.

La sentencia de la Audiencia señala que si bien una medición encargada en 2008 fijó un linde por donde han instalado la valla, a raíz del descubrimiento de unos mojones alineados, y distinto al hasta entonces aceptado, "ello no quiere decir que esa medición se correspondiera con una situación posesoria, ni que esta fuera conocida por los demandantes".

El tribunal señala que la documentación del caso revela la existencia de una controversia sobre los límites de la parcela "pero no la posesión de la franja objeto de litigio por los demandados, que no quedó determinada hasta el vallado de la finca en el año 2015", por lo que la acción no habría caducado cuando se presentó la demanda.

Además, según la sección tercera de la Audiencia, el plano de la segunda medición muestra "el inadecuado actuar" del empresario "al proceder al vallado de su finca incluyendo en su interior una zona que se califica en el mismo plano como 'en litigio', sin que conste acto posesorio anterior alguno sobre ella, incurriendo en una vía de hecho que no debe ser amparada".

Contra esta sentencia cabe recurso de casación