Valtonyc huye al extranjero para eludir hoy la cárcel y la Guardia Civil lo sitúa en Bélgica

Lay lasitúan al rapero mallorquín, más conocido como, en. Precisamente hoy elal joven rapero mallorquín ha convocado enundurante una conferencia sobre los ataques a la libertad de expresión.

Además, el cantante podría haberse reunido en Bruselas con los abogados de los independentistas catalanes, según informó ayer ElNacional.cat. No obstante, el grupo de apoyo al rapero desmintió ayer que se encuentre en Bélgica o en ningún otro país europeo.

El cantante tiene que ingresar hoy en la cárcel para cumplir una pena de tres años y medio de privación de libertad y se halla fuera de Mallorca, al parecer en el extranjero. Por su parte, Valtonyc adelantó ayer en las redes sociales que "no se lo voy a poner fácil" a la Policía cuando vaya a detenerle para ingresar en prisión y pronosticó que hoy "España va hacer el rídiculo" cuando intente arrestarle.

Pese al emplazamiento de diez días cursado por la sala segunda de la Audiencia Nacional para que el músico entre voluntariamente en prisión, éste dispone de libertad de movimientos. Arenas fue condenado por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, injurias al anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y amenazas a Jorge Campos, dirigente del partido Actúa Baleares.

La Guardia Civil y la Brigada de Información de la Policía Nacional han montado un dispositivo preventivo para evitar que el rapero, condenado por las letras de sus canciones, eluda la acción de la Justicia. Entre las medidas de vigilancia ha trascendido el control de los vuelos de salida de Mallorca en esos diez días, pero Valtonyc ha animado a sus seguidores a sacar billetes aéreos a su nombre con el fin de despistar a los agentes.

Bélgica o Suiza



No obstante, fuentes consultadas por este diario han expresado su creencia de que Arenas hace unos días abandonó Mallorca rumbo a un país extranjero. Entre los posibles destinos del joven músico se hallan Bélgica o Suiza, donde políticos catalanes implicados en el proceso secesionista han hallado temporalmente refugio.

Valtonyc, en principio, tiene de plazo hasta hoy para presentarse en cualquier cárcel de España y empezar a cumplir su condena. El condenado, sin embargo, ha asegurado que no comparecerá voluntariamente y que tendrá que ir la Policía a buscarlo. José Miguel Arenas escribió ayer un tuit donde afirmó que "no se lo voy a poner fácil" (a la Policía cuando vaya a buscarlo a su casa para ingresar en prisión). El joven rapero, que tiene de plazo hasta hoy para presentarse en una cárcel y cumplir los tres años y medio de condena que pesan sobre él por las letras de sus canciones, añadió en su tuit que "desobedecer es legítimo y una obligación ante este estado fascista". Valtonyc anuncia que "mañana van a tumbar la puerta" de su casa para detenerle, pero apostilla que "España va a hacer el rídiculo una vez más". De forma paralela, Juan Manuel Olarieta, abogado de Arenas, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para conseguir la anulación de las dos sentencias condenatorias contra su representado y alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Olarieta ha pedido a Estrasburgo que suspenda el ingreso en prisión del músico en tanto no se pronuncia sobre su demanda de amparo. Por otro lado, el PP de Inca criticó ayer, la cesión del Claustre de Sant Domingo del municipio para un acto organizado por la OCB de reconocimiento al rapero Valtonyc.