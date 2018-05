La mujer y el hijo de Ángel Nieto reciben 900.000 euros de indemnización

La compañía de seguros que cubre la responsabilidad del vehículo que provocó el accidente en el que falleció Ángel Nieto, ocurrido el pasado verano en Eivissa, ha alcanzado un acuerdo económico con la segunda mujer del piloto, que también representa a su hijo menor, fruto de dicha relación. El acuerdo obliga a la compañía a pagar una indemnización de 900.000 euros, según refleja el documento que se ha enviado al juzgado, y al que ha tenido acceso este periódico, que se ha firmado con la pareja del deportista, Belinda Alonso Álvarez, y su hijo Hugo, aún menor de edad.

La compañía ha mantenido una doble negociación. Por una parte, con la última pareja del piloto y el hijo de ambos y, por otra, con los dos hijos mayores que tuvo Ángel Nieto con su primera esposa con la que, por cierto, no se había divorciado oficialmente. Los dos hijos mayores del excampeón del mundo también van a ser indemnizados, si bien todavía no se ha concretado la cifra económica. Este acuerdo fue firmado por Belinda Alonso el pasado día 13 de abril. Después fue enviado al juzgado de Eivissa, que investiga las causas del accidente.

Con este acuerdo, la viuda renuncia "expresa y voluntariamente" a toda acción civil frente a la compañía de seguros Zurich. Ello, no obstante, no impide a la mujer y al hijo menor a seguir con la denuncia penal contra la conductora del vehículo, una mujer alemana residente en Eivissa, que provocó el accidente, al golpear con su coche el quad que conducía Ángel Nieto, que se golpeó la cabeza contra el asfalto. El piloto, que no llevaba bien abrochado el casco de protección, estuvo una semana en coma en un hospital de Eivissa. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo recuperarse de las graves lesiones craneales y falleció.

El documento de este acuerdo establece los distintos conceptos de la indemnización que va a recibir la pareja del piloto y la que va a cobrar el hijo menor. Así, de los 900.000 euros acordados, la pareja de Nieto cobrará algo más de dos terceras partes de esta cantidad. Belinda Alonso recibirá una indemnización de 616.489 euros por la muerte, por los años de convivencia, pero sobre todo por el perjuicio patrimonial que le ha supuesto la pérdida del padre de su hijo.

Belinda también ha negociado en nombre de su hijo menor y ha acordado que Hugo Nieto sea recompensado en la cantidad de 273.809 euros por la pérdida de su padre. El concepto de la indemnización es doble. Por una parte, se abona el perjuicio personal que ha supuesto para el menor la muerte de su padre y, por otro, el perjuicio patrimonial, es decir, el lucro cesante que le ha ocasionado este accidente mortal.

Varios abogados especialistas en conflictos de tráfico y, por tanto, acostumbrados a negociar indemnizaciones por muertes en accidentes de tráfico, señalaron que la media que suele pagar la compañía de seguros por la pérdida de una persona es de unos 120.000 euros, aunque depende de cada caso. Sin embargo, en el caso de Ángel Nieto esta indemnización ha sido muy superior a esta media.