Interinos contrarios a las oposiciones crearán un nuevo sindicato

La Associació d'Interins Docents de Baleares ha sido muy crítica con la mayoría de sindicatos de la enseñanza pública al verles como cómplices de lo que ellos consideran un "ERE masivo": las oposiciones. La ADIBIB, que ha impugnado la oferta de empleo público , ha decidido por ello constituirse como un nuevo sindicato.

Esta asociación ha presentado un recurso contra las oposiciones y ha solicitado su suspensión cautelar al creer que dejarán en la calle a muchos interinos que llevan muchos años dando clases y a los que durante seis años (en algunas especialidades más) no se les ha dado la opción de conseguir la plaza al no convocarse oposiciones. AIDIB sostiene además que los interinos que llevan años trabajando se enfrentan al concurso-oposición en desigualdad de condiciones frente a jóvenes recién licenciados y sin cargas laborales ni familiares, ya que la primera fase de las pruebas (la teórica) es eliminatoria y no tiene en cuenta los méritos (como la experiencia). Piden por ello la convocatoria de un concurso de méritos sin oposición.

Hoy la asociación ha profundizado en sus críticas a los sindicatos, acusándoles de querer "controlar" las oposiciones y a los tribunales en esa primera fase. "Formar a los tribunales para garantizar la objetividad es muy necesario. Otra cosa muy diferente sería instruir o presionar a los mismos para que las pruebas no sean eliminatorias y garantizar que aprueben la primera fase el mayor número de aspirantes sin merecerlo", ha considerado:"La AIDIB considera muy desafortunadas las presiones por parte de los sindicatos en ese sentido". Aunque han impugnado la convocatoria, su apuesta, señalan, "no pasa por viciar las pruebas".

A su entender, se ha llegado a una situación "insostenible y lamentable" en el sistema educativo y por ello han decidido crear un nuevo sindicato "de verdaderos profesionales de la docencia pública, que garantice un sistema público de calidad y que defienda de manera equitativa tanto a los unos como a los otros". El nombre que baraja este colectivo es Sindicat d' Interins Docents de les Illes Balears, aunque su intención es estar "abierto a todos los profesores".

Las oposiciones arrancan el próximo día 23 de junio y se ofertan 1.008 plazas de diferentes cuerpos. Se han inscrito alrededor de 5.000 aspirantes.