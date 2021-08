Buenas noticias para la Reina Letizia. Y es que su hermana Telma Ortiz ha dado a luz a su segunda hija, fruto de su noviazgo con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar tras dos años de discreta relación. Así lo ha anunciado en exclusiva la periodista Beatriz Cortázar en el programa de Federico Jiménez Losantos en 'Esradio', desvelando además el sexo del bebé, una niña, un dato que se desconocía hasta este momento.

El nacimiento, cuya fecha exacta se desconoce por el momento, llega tras un embarazo que la hermana de la Reina ha intentado mantener en secreto y que no se filtró hasta que era imposible de ocultar, a finales del pasado mes de mayo, cuando la revista Semana publicaba unas imágenes en las que Telma presumía durante un romántico paseo con su pareja de su incipiente barriguita de embarazada.

Apenas tres meses después - y cuando todos pensábamos que la hermana de Doña Letizia daría a luz a finales de año, poco después de cumplir los 48 años - Telma ha dado la bienvenida a su segunda hija en un hospital madrileño y tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado.

Con el hermetismo que la ha caracterizado desde que su hermana se enamoró del entonces Príncipe Felipe y pasó a formar parte de la Familia Real, Telma no se ha pronunciado sobre esta gran noticia ni sobre el nombre elegido para la pequeña, un sueño cumplido para la hija menor de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, madre de una niña de 13 años llamada Amanda, fruto de su relación con el cooperante Enrique Martín Llop.

Robert Gavin Bonnar, por su parte, estuvo casado entre 2001 y 2019 - según aseguran los rumores, hasta que conoció a Telma - con la cantante y miembro del gupo The Corrs, Sharon Corr, con quien tuvo dos hijos, Cathal Robert Gerdad y Flori Jean Elizabeth, de edades similares a la de Amanda y con quien habrían congeniado a la perfección.

El pasado 27 de julio, la cantante sacó un tema llamado 'The Fool & The Scorpion' ('La tonta y el escorpión'). El sencillo habla sobre su exmarido así como de una forma directa contra su actual pareja, la cuñada del rey Felipe VI, Telma Ortiz. A lo largo de la canción destacan mensajes confusos que parecen dirigidos a Gavin. Sin embargo, las palabras más duras, las deja para el final, un claro ataque a la compañera de su exmarido. Algunos trozos de la letra se traducen así: "La hermana retorcida de la Reina y el camaleón, la tonta y el escorpión, soy libre, he renacido", "La loca y el escorpión, ahógate con las lágrimas del amor de una madre", "Cruza de vid en vid, chupando la sangre de los derechos matrimoniales, jugando a mamás y a papás con mis bebés..." (...) "Hay algo de enfermo y no hay cura para ti, yo te dejaré sangrar y secarte", dice la controvertida canción.

Asimismo, fruto de su amor y dos años después de iniciar su relación, Telma y Robert dan la bienvenida a su primera hija en común, una nueva sobrina para la Reina Letizia y una nueva primita para la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que podrían interrumpir sus vacaciones privadas para desplazarse a Madrid y conocer al nuevo y esperado miembro de la familia.