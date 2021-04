Encadenando un proyecto tras otro, José Coronado atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y este viernes estrena 'El inocente', donde comparte protagonismo con su gran amigo Mario Casas. Vacunado ya contra el coronavirus, el actor ha roto su habitual discreción cuando de su vida privada se refiere y ha hecho un llamamiento público para que la población se vacune y podamos retomar, inmunizados, nuestras vidas pre-pandemia.

Una postura que también tienen otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso y que Coronado considera "de sentido común". "Cualquier persona con dos dedos de frente", confiesa, mandaría el mismo mensaje que él a favor de la vacunación.

Muy discreto, el actor evita valorar el negacionismo de Miguel Bosé respecto al Covid. Tío de su hijo Nicolás y hermano de su ex, Paola Dominguín, Coronado conoce perfectamente al cantante y, quizás por eso, prefiere no entrar en sus recientes declaraciones sobre el Covid asegurando que "estoy todo el día trabajando y no veo casi nada de tele ni de nada". Eso sí, señala que aunque "respeto a todo el mundo", "no" comparte su teoría aunque "todos podemos opinar". "Mi opinión es que hay que vacunarse y es de tontos la otra postura", ha concluido sin dar ningún nombre, pero defendiendo firme la vacuna.