Tres espectáculos para este finde en Mallorca: ópera de Verdi, monólogo sobre Palma y la magia de Tortell Poltrona

Una ópera, 'La forza del destino', obra maestra de Verdi; un monólogo, de Carlos Garrido sobre la ciudad de Palma y algunos de sus ilustres habitantes; y un payaso de renombre, Tortell Poltrona, son las recomendaciones de Diario de Mallorca para este fin de semana.

Una obra maestra de Verdi

Verdi vuelve a ser protagonista en el Teatre Principal de Palma, en esta ocasión con La forza del destino, ópera que estrenó en San Petersburgo en 1862 y que brinda un drama de amor, muerte y venganza que culmina de manera trágica. Esta adaptación tiene a Gianluca Marcianò en la dirección musical, Pier Francesco Maestrini en la de escena y Michele Cosentino, en la dirección de la reposición. El reparto está encabezado por Francesco Pio Galasso (tenor, Don Alvaro), Damiano Salerno (barítono, Don Carlo di Vargas), Alessandra Di Giorgio (soprano, Donna Leonora), Ketevan Kemoklidze (mezzosoprano, Preziosilla) y Simón Orfila (bajo, Padre Guardiano). Participa la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el Cor del Teatre Principal y un cuerpo de ballet y figurantes. «La forza del destino es maravillosa, y no se representa mucho porque está marcada por supersticiones.

Desde su estreno se le ha considerado una ópera maldita. Antiguamente no se decía ni su nombre, cuando se hablaba de La forza del destino se referían a ella como «aquella ópera de Verdi», o «aquella de San Petersburgo». Yo no soy nada supersticiosa, y a mí siempre me ha traído éxito, la adoro, la considero una obra maestra de Verdi», ha confesado Ketevan Kemoklidze a este diario.

Ópera: Lugar: Teatre Principal de Palma. Fecha: viernes 1 y domingo 3, a las 18.00 horas.

Un monólogo divertido y ameno sobre Palma

El periodista y escritor Carlos Garrido pone en marcha una nueva línea de actividades culturales. Se trata de pequeños formatos, basados en historias y explicaciones, pero que tienen como particularidad el que se celebran en la sala de un cine: el Rívoli. La propuesta incluye tres actividades, que inusualmente están programadas para los tres primeros lunes del mes. La primera es Palmesan@s, centrada en recordar paisajes urbanos y personajes que ha conocido en Ciutat, un tema sobre el que recientemente publicó un libro homónimo.

MONÓLOGO: Fecha: lunes 4 de marzo a las 19.30. Lugar: Rívoli Aficine.

Pionero en la renovación del payaso

Tortell Poltrona, payaso internacional, brinda en Manacor algunos de los mejores números de su repertorio, enmarcados en un espectáculo que cuenta la esencia del payaso de siempre y el reto de alternativas innovadoras. Concebido para todos los públicos, este espectáculo tiene una duración aproximada de 60 minutos y presenta a un personaje que, desde el primer momento en que aparece en escena, conquista al espectador. Pionero en la renovación del payaso, Tortell Poltrona es carismático y tierno, contundente y feroz al mismo tiempo, con una carga de energía inagotable que combina la inocencia y la travesura.

