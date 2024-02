¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante el fin de semana de Carnavales

Zar Society

El viernes 9 de febrero vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society. El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 10 de febrero, llega el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado con Carnaval Studio54. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 9 de febrero empezamos el finde con el mejor carnaval de Mallorca. Disfruta de la mejor fiesta de dsifraces con Project Z- Carnaval. Se acabó quedarse en casa en esta noche tan especial esperando a cumplir los 18 años, ¡los mayores de 16 ya tenéis donde liarla! El horario de la fiesta es a partir de las 23:59 y el precio de la entrada es de 10 euros.

El sábado 10 de febrero disfruta del mejor rock. A partir de las 21:30 horas doble concierto en Es Gremi de las bandas Devil Next Door y Blaxk Leather. El precio es de 10 euros.

Devil Next Door es una banda de rock de Mallorca, que encarna elementos que provienen de las grandes décadas del rock aunque enriquecida por sonidos tremendamente actuales como gruesos fuzz, distorsiones y octavers.Black Leather, el trío más poderoso de nuestros locales vuelve al escenario del Café Club.

Además esa misma noche a partir de las 23:59 llega el conciertazo del mes de febrero. La polifacética Samantha Hudson estrena su álbum AOVE Black Label, y ha hecho historia al ganar el premio el MTV EMA a Mejor Artista Española. Un disco que abre una nueva era en la carrera de la artista, marcada por el espíritu ‘rave’ y la estética electrónica. El concierto empieza a las 22:00 de la noche y la entrada será de 24 euros.

Incluso en la sala 1 si prefieres otro tipo de música disfruta a partir de las 23:59 de las noches de Sonder de Hardnaval. Contaremos con el durísimo set de OBI el cual se distingue por sus ritmos impulsores, ásperos y una profundidad melódica indescriptible! La entrada a la fiesta es de 10 euros.

Por si esto no fuera poco en la Sala 3 no te pierdas la fiesta más esperada del año con las Urban Night - Carnaval. El precio de la entrada es de 15 euros y sólo se permite la entrada a mayores de 18 años.

El domingo 11 de febrero llega un conciertazo a Es Gremi. Disfruta de la mejor música con Luís Alberto Posada, conocido referente de la música popular, que ha grabado numerosos álbumes con éxitos inolvidables como «Me tomas y me dejas», «El regreso del alambrado», «Basta con licor» y «El precio de tu error». Además, en 2019, dejó su huella como actor principal en la película «Cartago». El horario del concierto es a las 21:00 horas y el precio es de 50 euros.

El martes 13 de febrero vente a Es Gremi a ver el Micro Abierto de

con Es Viatge. «Es Viatge» es el nombre del grupo de rock alternativo con letras en catalán, formado por Pedro Marquès (Guitarra y voz), Guillem Duràn (Bajo y coros), Josep Sebastián (Guitarra y coros) y Julián Vic (Batería).

El Micro Abierto de Autorxs se celebrará cada martes, ofreciendo la posibilidad de subir al escenario a cualquier persona que quiera compartir su arte, previa inscripción a través del perfil de Instagram de Malditos Cantautores (@malditoscantautores_ib).

Finalmente el miércoles 14 de febrero, día de san valentín, disfruta en Es Gremi de la Jam Sesson con Ambanima. La voz de María Antònia Serra estará a partir de las 21:30 horas y la entrada es gratuita.

Social Club Mallorca

El jueves 8 de febrero vuelve un clásico de Social Club. La Mamba Urbana aterrriza en el Social de la mano de los DJ's Sergi Ales y Simonet. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El viernes 9 de febrero vuelven la Wab Lab del Social Club. Junto a los mandos de la música y los DJ's Manu Sánchez, Javitoh, Agus. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El sábado 10 de febrero disfruta de la fiesta a partir de 18:00 a 23:00 horas se celebrará la fiesta Tardeo Select con la mejor música con Skalas y Oscar Romero. Las entradas tienen un precio de 12 euros con dos consumiciones. La edad mínima para acceder es de 25 años.

Además esa misma noche, disfruta de la All Night Long Special Carnaval. Disfruta de la mejor música con de los dj's Alex Caro + Sote de Lino. El horario es de 23:30 a 05:00, la entrada cuesta 12 euros y sólo se podrá entrar a partir de los 21 años.

El domingo 11 de febrero, llega el mejor tardeo Indiefferent a partir de las 16:00 de la tarde hasta 22:00. Social presenta INDIEFFERENT. ¡Disfruta de la mejor música Indie para terminar la semana de la mejor manera posible! La entrada es de 7 euros y sólo es posible la entrada a partir de los 25 años. Esta vez el Dj invitado es Isaac Corrales, junto a los demás Hua-Tech, Eugrni Triay y Syntonique.

Lunita

¡Este sábado 10 de febrero, Lunita se transforma en un NO carnaval lleno de magia y diversión con @norulesmusic! Disfruta de la mejor música con No Rules Music No Carnaval con Jonathan Bosch & Yerai an Gerard Garcia B2B Kevin Moreno y MoBerden y Abraham Sánchez. Entradas a partir de 10 euros desde las 00:00 de la noche.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

Esta semana el viernes 9 de febrero disfruta de la mejor música House junto a los Ben Rau y Andre Buljat Y ilife. Este viernes tenemos un dúo muy explosivo @ben_rau & @andrebuljat ! Beats que rompen y un groove contundente nos traerán nuestros artistas invitados este próximo viernes en @wave.club.mallorca

Kaelum Club

En Kaelum Club Mallorca nos vamos de Carnaval. El viernes 9 de febrero a las 16:00 empieza el clásico Tardeo con la terraza abierta. Además a partir de las 18:00 horas entra calor carnavalera con dj residentes de Oliveros y Dj Chete.

El sábado 10 de febrero vuelve la fiesta a la terraza abierta a las 16:00 horas y a partir de 17:00 en el Club disfruta del mejor carnaval con los DJ's Loveisindieair (Carlos Hermoso y Pep Vanrell) además del Dj Oliveros residente en Kaelum.

BCM

Hasta finales de marzo la discoteca no abrirá sus puertas.

