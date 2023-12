El quinto aniversario de La Viniloteca, con La Gran Orquesta Republiana en acción; un homenaje a la banda de Jon Bon Jovi y Richie Sambora; la despedida del grupo mallorquín Da Souza y una sesión del afamado DJ Clarke son los conciertos recomendados por Diario de Mallorca para este fin de semana.

Cinco años de La Viniloteca

La Viniloteca, la tienda que abrió el músico Javi Vegas en 2018 con el fin de que el visitante se relaje con unos auriculares y un buen vino, celebra sus cinco años de vida con una jornada festiva, de 12 a 21 horas, en la que no faltarán las bebidas y la buena comida. El ska-rock combativo de La Gran Orquesta Republicana, con Javi Vegas al frente, será uno de los puntos fuertes de este aniversario. El animado y reivindicativo grupo, que se presenta con su formación al completo, cumplió 25 años en 2022, un cuarto de siglo en la trinchera. En los últimos años solo ofrecen actuaciones muy puntuales y siempre cuentan en sus conciertos con una legión de entregados fans, de todas las edades y con un deseo común: rebelarse contra la apatía.

Junto a La Gran Orquesta Republicana también estarán en La Viniloteca 45 RPM, con su punk hardcore; Monkey Doo; Sweet Poo Smell y su rock garaje; Amoniako; y dos invitadas llegadas desde Barcelona: Una Altra Juny y Marikarmen Free. «Relajarte con unos cascos y un buen vino, y transportarte a otro ritmo que no es el actual, tan frenético. Escuchar un vinilo de forma pausada, sin prisas. Sinceramente, creo que el vino entra mejor con un buen vinilo», reivindica Javier Vegas (La Gran Orquesta Republicana, Skarabajos), desde el primer día en que abrió La Viniloteca.

MÚSICA: Fecha: viernes 29 de diciembre, de 12.00 a 21.00 horas. Lugar: La Viniloteca. Carrer de l’Argenteria, 14. Centre, 07001. Palma. Entrada: gratuita.

Tributo a Bon Jovi

La Keep the Faith Band llega este viernes a la Sala Fònica de Muro para rendir homenaje a Bon Jovi. Con un directo arrollador y lleno de pasión, el grupo repasará los grandes éxitos de la banda estadounidense, con un repertorio en el que seguro no faltan clásicos como It’s My Life, Livin’ on a Prayer, Never Say Goodbye o Wanted Dear or Alive. A la espera de saber si la banda de Jon Bon Jovi y Richie Sambora regresan a los escenarios, nos quedamos con este tributo.

MÚSICA: Fecha: viernes 29 de diciembre. Concierto a las 22.00. Lugar: Sala Fònica. Carrer Germanies número 6. Muro. Precio: 10 euros.

El cierre del Mallorca Live Nights

El Mallorca Live Nights, el ciclo de conciertos de otoño-invierno del Mallorca Live, cierra el año este viernes 29 de diciembre con la sesión del afamado DJ Dave Clarke en la Nit Incandescent. El ciclo se ha unido a la primera edición de Incandescent, el nuevo festival de la luz y la imagen que llenará la ciudad de Inca de instalaciones de luz y vídeo, espectáculos y sesiones de DJs y VJs y que contará con el productor y DJ británico Dave Clarke en la Nit Incandescent. La cita tendrá lugar en el Cuartel General Luque, a partir de las 18 horas, y contará además con Noémi Büchi, PERARNAU IV, oma totem & sol i serps, Meraki y Paula Serra. Conocido como ‘El Barón del Techno’, Dave Clarke lleva más de 30 años en activo. La trilogía Red y el álbum Archive One marcaron sus inicios, así como sus remezclas para The Chemical Brothers, New Order, Depeche Mode, Moby o Underworld.

MÚSICA: Fecha: viernes 29 de diciembre, desde las 18 horas. Lugar: Cuartel General Luque. Inca. Precio: desde 15 euros.

El adiós de Da Souza

Da Souza, el grupo mallorquín que debutó en 2013 con Flors i violència, dice adiós con dos conciertos especiales: uno en Barcelona y el otro en Palma, en Es Gremi. Lluís Cabot, Àngel Garau, Biel Stela, Xavier Hernàndez y Guillem Portell, sus integrantes, dejaron un power-pop luminoso y preciosista para la historia en discos como Gran salt endavant (2016), Futbol d’avantguarda (2018) y el aplaudido Salsa agredolça (2020), además de los EPs Bossanova infinita (2015) y Boleros (2021). Su último trabajo lleva por título Dies d’Atrezzo y supone la cumbre en la búsqueda de un sonido propio.