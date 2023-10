-Sa Rocketa Festival llega, como cada año, con el primer sábado de octubre. En su 21 edición, esta muestra musical abierta a distintos lenguajes musicales, desde una xaranga al rock duro de la vieja escuela pasando por espectáculos para los más pequeños, se presenta cargada de conciertos.

En total, tres escenarios, el Quim Guironell, Gori Negre y Sa Rocketa, una zona Mufasa Soundsystem (reggae dub) y un Deaf Stage dedicado a la electronica, house y techno. Habrá una moneda de cambio, la rocketa, que cuesta 1,50 euros, y servicio especial de bus y tren lanzadera. Del cartel destacan bandas como Metacorc, Zevo, Ca Rater, Sweet Poo Smell, Hermano L, Xaranga 1 Ronda +, los Dimonis de Factoria de So, los Grollers de sa Factoria, Saïm, Fundación Francisco Frankenstein y, por supuesto, La Gran Orquesta Republicana.

MÚSICA Lugar: Factoria de So. Santa Maria Fecha: sábado 7 de octubre, desde las 17 horas Precio: entrada gratuita



The Exbats, unos Ramones del desierto de Arizona

-La banda estadounidense The Exbats, proveniente de Bisbee (Arizona), muy cerca de la frontera con México, afronta su primera gira europea, con parada y fonda en Mallorca el próximo miércoles 11 de octubre, tras este finde, en La Movida.

El grupo se formó cuando Inez McLain tenía diez años, y junto a su padre, Kenny McLain, que unos años antes se había apuntado a aprender guitarra como reacción no poco habitual a la crisis de los cuarenta, se pusieron a tocar juntos y empezaron a componer canciones. Y si el padre se encargó de la guitarra, Inez no sólo se hizo cargo de la voz sino que también de la batería, cosa que sigue haciendo a día de hoy.

Cuando Inez tenía dieciséis años, publicaron su primera grabación “A Guide To The Health Issues Affecting Rescue Hens” (Burger Records 2016), en la que ya dejan claro su estilo, basado principalmente en grupos de los 60’s (de hecho el nombre de Inez es un homenaje a un miembro de The Monkees, Micky Dolenz) pero haciendo que suene muy actual su puesta al día de la no tan imposible mezcla de The Shangri-Las y una Velvet Underground convertido en grupo de doo-wop. Unas The Go-Go’s en el siglo XXI o unos Ramones del desierto de Arizona.

Su siguiente publicación fue “I Got The Hots For Charlie Watts” (Burger Records 2018), en la que aparecía la canción homónima, un homenaje muy sincero y divertido al batería de los Rolling Stones y que sirvió para que la gente empezará a hablar maravillas del grupo. Así, en el año 2019, el sello madrileño Jarama Records les publicó el un single con tres canciones, que supuso su presentación en el mercado español.

El año 2020 vio la publicación de “Kicks, Hits, and Fits” (Burger Records 2020). Una obra maestra de garage 60’s en su vertiente más pop que reúne doce canciones que deberían se todas ella de obligada escucha obligada para los amantes de las buenas melodías, en la que un día te quedas enganchado a una canción y al día siguiente a otra.

Un año después publicaron la conformación de su estado gracia, “Now Where Were We” (Goner Records 2021), en la que de nuevo vuelven a dar en la diana con doce canciones que mantienen un nivel altísimo y siguen dando que hablar en los mentideros musicales del mejor gusto.

La banda se presenta en esta gira como cuarteto, siendo el bajo responsabilidad de Bobby Carlson Jr. y teniendo el lujo de que a traen como guitarrista a Matt Rendon, mítico musico de la escena de Tucson (Arizona) y líder de las leyendas del pop psicodélico The Resonars, que llevan más de veinticinco siendo uno de los grupos más valorados y reconocidos de esa escena,

El próximo 13 de octubre The Exbats publican su nuevo elepé “Song Machine”, álbum que presentarán en riguroso estreno en Palma.

MÚSICA Lugar: La Movida. Carrer Albo, s/n, 07014 Palma Fecha: miércoles 11 de octubre a las 21.00 horas Precio: taquilla 20 euros

‘El gran manicomi’, en el Teatre Principal de Palma

-En este montaje sobre la obra poética de Antonina Canyelles, la compañía Estudi Zero lo hace con un planteamiento abierto, que incluye la interpretación de una amplia selección de su poemario con recursos muy diversos. Un proceso de investigación literaria en diferentes campos: los textos, los significados, las ideas transgresoras y antisistema, su antifascismo, anticlericalismo, un feminismo atrevido, un catalanismo radical, una vertiente republicana antimonárquica. Un juego de intensas sensaciones, las distintas temperaturas, la fiesta de la palabra también en su vertiente lúdica, festiva y sensual. Un goteo de emociones profundas, con contradicciones, la vida y la muerte, la angustia, la rabia. Un puñetazo sobre la mesa de los convencionalismos tolerantes. Una capacidad de síntesis inaudita, una sorpresa constante, una dulzura combinada con amargura, el placer y su frustración. Lo cotidiano, los objetos más prosaicos, con lo extraordinario. La naturaleza cercana y lejana, los animales domésticos y salvajes, los paisajes exóticos y los de siempre.

El reparto lo integran Pepa Ramon, Xim Vidal, Lourdes Erroz, Pere Mestre, Laura Dalmau, Joseda Ropero y Maria Rosselló, con dirección de Pere M. Mestre.