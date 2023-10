-El día que los hijos descubren que papá y mamá no lo saben todo ha llegado. Este viernes, sábado y domingo el público que acuda al Auditorium de Palma quedará maravillado con lo nuevo del aclamado ilusionista Jorge Blass. Su espectáculo Flipar, que así se llama, es fruto de más de dos años de trabajo, promete una experiencia única en la que la magia se adelanta a la tecnología para demostrar que no existe lo imposible, y supone todo un reto artístico para su autor: “Que los espectadores no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de flipar”.

Creado con su equipo de ingenieros, el show de Jorge Blass, quien se presenta como mago del siglo XXI y le avalan títulos como la Varita Mágica de Oro en Mónaco y el premio Siegfried and Roy en Las Vegas, reúne toda una serie de nuevas ilusiones. “Hay magia tan sofisticada que incluso a mí me sorprende”, confiesa. Flipar comienza con 27 efectos de magia en tan solo cinco minutos, y hay una parte interactiva que conseguirá llevar la magia incluso a gente que no esté en el teatro. “Los espectadores que asistan no solo fliparán, sino que podrán hacer que también lo flipen todos sus amigos desde allí”, asegura.

MAGIA: Lugar: Auditorium de Palma. Sala Magna. Fecha: viernes y sábado, a las 20 horas, y domingo a las 18. Precio: desde 32 euros

El nuevo espectáculo de Toni Albà

-Abdi K.O. es lo nuevo del látigo de la monarquía española, Toni Albà. El cómico, actor y director teatral catalán, en activo desde los años 80, cuando debutó en televisión (TVE) con Quitxalia, regresa al Teatre del Mar con motivo de su treinta aniversario, y lo hace con el quinto espectáculo en el que el protagonista es el conocido Rei del Polònia de TV3. Una obra que llega tras las exitosas y polémicas Audiència I-Real, Els bufons del regne, Protocol per a camaleons y La família irreal (coproducción de Dagoll Dagom y Minoria Absoluta).

En esta nueva entrega, la acción se centra en un trotamundos que vive medio escondido, huido de la justicia. Como muchos sin techo, habla de su vida pasada, sus temores, locuras, recuerdos, triunfos y fracasos. Habla de todo ello junto a la gente que tiene al lado o que se imagina que pasa, ignorándolo, invisible como es a los ojos de los demás. Un espectáculo en el que el público podrá entregarse a un repaso sarcástico y paródico de la vida de este peculiar personaje que ha protagonizado la sociedad y la política de España durante más de 40 años, el rey don Juan Carlos, al que lleva imitando hace más de dos décadas. Toni Albà actuó hace solo unos meses en el Teatre del Mar, el pasado mes de marzo, con Audiència I-Real, espectáculo con el que volvió a provocar la carcajada.

TEATRO: Fecha: viernes 6 y sábado 7 de octubre, a las 20 horas; y domingo 8 a las 18 horas. Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar. Palma. Precio: a partir de 14 euros.

El salero y el desparpajo de Martita de Graná

-Es una de las mejores cómicas del momento, rebosante de salero y desparpajo, y de las más influyentes. Es Martita de Graná (Marta Martínez en la vida real) y según sus propias palabras, “suelto marranás en los escenarios”. Con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, Martita despegó gracias a una serie de clips durante el confinamiento por Covid. En teatro ha representado espectáculos como 'Mi padre flipa', que tuvo muy buena acogida. Su actual gira se titula 'Martita sea', y con ella llega al Trui Teatre, dispuesta a mostrar de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal y reivindicando temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental.