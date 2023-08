Liderada por el histórico guitarrista de Earth, Wind & Fire, Al McKay, la llamada Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay reencarna el espíritu del original para entregarse a un espectacular repertorio construido a partir de las mejores canciones de la banda y sustentado en un acertado híbrido de soul, música disco, funk y ritmos latinos. Es lo más próximo que actualmente se puede llegar a ver a cómo sonaba Earth ,Wind & Fire en su momento más álgido a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando alcanzaron lo más alto de las listas de singles y discos de Estados Unidos tras su aparición en la película That’s The Way of The World, de Sig Shore, con Harvey Keitel en el papel de un productor discográfico y con una banda sonora que fue un superéxito.

'This is Michael', el mayor show sobre Michael Jackson El festival de Port Adriano también brinda este fin de semana, el sábado, el mayor show sobre Michael Jackson que se puede ver actualmente, This is Michael. Más de treinta años después del último concierto de Michael Jackson en Barcelona, el público podrá revivir su música y su arte con un espectáculo fascinante que recoge todos sus grandes momentos. MÚSICA: Lugar: Port Adriano. Calvià. Fecha: viernes 4 de agosto, apertura de puertas a las 19.30; inicio concierto 22 horas. Precio: desde 40 euros.