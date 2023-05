El Mallorca Live ya está aquí y ahí va cinco conciertos que no puedes perderte. El primero, el de Black Eyed Peas. El trío de Los Ángeles lleva 25 años marcando el ritmo. Con el aval que dan seis premios Grammy, 35 millones de discos vendidos e himnos como Where Is The Love o I Gotta Feeling, presentarán en Magaluf (viernes, a las 22.30) nuevo trabajo, Elevation, otro hito en su carrera.

También el viernes, a partir de las 23.30 horas, arrancará Black Rebel Motorcycle Club, quizá la propuesta más cañera de esta edición. Rock potente, americana y electrónica se entrecruzan en las canciones de esta banda californiana, en activo desde el 98. La guinda de la segunda jornada del festival la pondrá Peggy Pou (madrugada del viernes al sábado, a partir de las 04.00), icono de la cultura club, una de las DJ más reconocidas del planeta, siempre emocionante con sus sesiones. Ya el sábado, dos nombres a tener en cuenta: Bomba Estéreo, procedentes de Colombia, un grupo que, como dice uno de sus discos, Estalla en sus conciertos (desde las 22.15 horas); y The Chemical Brothers (madrugada del sábado al domingo, a las 00.30 horas), dispuestos a servir el show más impactante, totalmente inmersivo. MÚSICA: Lugar: Antiguo Aquapark de Calvià. Magaluf. Fechas: viernes 19 y sábado 20 de mayor, conciertos desde las 18.00 horas.