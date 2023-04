Antoñito Molina actúa en el Auditorium de Palma con El Club de los Soñadores, un espectáculo cargado de emoción, ritmo y buen rollo con en el que el cantautor gaditano quiere llegar al corazón de su público. Molina ha preparado un concierto en el que recordará grandes éxitos como Yo soy pa ti, Ya no me muero por nadie o Me estoy volviendo loco y en el que incluirá también sus últimos temas.

Palabra de amor «El amor es el sentimiento que mueve a Antoñito Molina y a la gente que antepone el corazón y la verdad a los intereses que no son para toda la vida. Yo gracias al amor voy enamorado de la familia, de la música, por tener ilusión de cumplir los sueños, y estoy encantado y enamorado de todo lo que me rodea», ha confesado el cantante en una de sus entrevistas. «Mi sueño es poder compartir mi música, poder hacer canciones. Cuando era niño jamás pensé que eso podría llegar así, que mis sueños se cumplieran, ¡y lo siguen haciendo día a día!, porque siguen siendo el mismo: el no perder la ilusión, no perder las ganas y seguir, poquito a poco, disfrutando de mi trabajo que en verdad no es mi trabajo, sino mi vida», confiesa. El joven cantautor y compositor gaditano se dio a conocer con el grupo El tren de los sueños en 2006. En esta aventura musical, que comenzó con su compañero Álex y la sevillana Mara, estuvo diez años. MÚSICA: Lugar: Sala Magna. Auditorium de Palma. Passeig Marítim. Fecha: viernes 14 de abril, a las 21.00 horas. Precio: 25 euros.