Jason McNiff, considerado uno de los mejores guitarristas finger-picking style del Reino Unido, una técnica de tocar desarrollada por los músicos de blues y folk del llamado Viejo Sur de los Estados Unidos, actúa en Deià aprovechando su viaje de luna de miel.

En su tercera visita a Mallorca, el músico londinense de ascendencia irlandesa y polaca repasará temas de su doble disco retrospectivo Rain Dry Your Eyes, que reúne lo mejor de su carrera. También ejecutará versiones grabadas en su nuevo disco, de ilustres como Bob Dylan, Leonard Cohen o The Waterboys. Por cierto, el líder de esta última banda, Mike Scott, ha confesado: «Me encanta la versión de Jason», refiriéndose al clásico Fisherman’s Blues.

Toni Monserrat Inc., como invitado especial

Como invitado especial, el veterano Toni Monserrat Inc. tocará un set acústico de temas de su segundo àlbum, TransAm. Su pasado en Murder In The Barn y Deep South le acredita como uno de los frontmen más carismáticos de la isla. TransAm, su último trabajo hasta la fecha, reúne diez canciones escritas en un Cadillac del 73, durante una aventura de seis semanas en Estados Unidos, un viaje musical que hizo de San Francisco a Nueva York y que ya ha sido presentado en otros pueblos de la isla como Porreres.