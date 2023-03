Olivia Newton-John, una de las cantantes que más discos vendió en todo el mundo desde mediados de siglo pasado, será homenajeada este domingo con un ‘Grease’ benéfico en formato concierto que se celebrará en el Auditorium de Palma.

‘You’re the one that I want’ -una de las canciones más vendidas en el Reino Unido en su formato de disco sencillo-, ‘Grease’, ‘Hopelessly devoted to you’, ‘Summer night’ o ‘Grease lightning’ forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Ricky Merino y Victoria Maldi

Una serie de temas que sonarán este domingo en las voces de Ricky Merino y Victoria Maldi, quienes interpretan a Danny y Sandy. La dirección musical la firma Déborah Monserrat, y la artística Bernat Molina. Colabora la Academia de danza On Stage. La recaudación se destinará a la Asociación española contra el cáncer-Baleares.